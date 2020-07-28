كيفية حماية كريم الأساس من تغير لونه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:45 مساءً - هل لاحظتِ من قبل تغير لون الفاونديشن الخاص بك لدرجة مائلة إلى البرتقالي؟ لا تقلقي فهذا أمر طبيعي ويسمى بتأكسد كريم الأساس. وبالتأكيد أنت تتساءلين الآن عن كيفية الحفاظ على الفاونديشن أو الطرق التي تساعدك في تجنب تغير لون المكياج إلى البرتقالي عند تطبيقه على الوجه.

إليك بعض الحيل التي يمكنكِ تطبيقها لتفادي تأكسد الفاونديشن وتغيّر لونه إلى برتقالي.



ماهي أكسدة كريم الأساس ؟



الأكسدة هي مشكلة غريبة وغير مفهومة في عالم الجمال والمكياج، حيث تبدو أنها تعتمد كلياً على نوع الجلد، وكريم الأساس المُستخدم، وروتين العناية بالبشرة.



تعاني الكثيرات من تلك المشكلة، ويقول بعض الخبراء إن ذلك يرجع إلى المذيبات بكريم الأساس والتي تتبخر على بشرتك، ما يتسبب في تغيير اللون ليصبح أكثر قتامة على وجهك.



كما يرجح البعض أن زيوت البشرة أو الزيت الذي تستخدمينه قد يكون العامل الرئيس؛ لأن تلك الزيوت واختلاطها بالأكسجين في الهواء تسبب عملية الأكسدة.



حيل لمنع تغيّر لون الفاونديشن إلى برتقالي :

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ابتعدي عن أنواع كريم الأساس القابلة للتأكسد

كريم الأساس



ضعي قليلاً من كريم الأساس بالجزء الداخلي من معصمك واتركيه طوال اليوم، فإذا تغير لونه إلى البرتقالي بعد ساعات فاعلمي أنه ليس مناسباً.



اختيار الفاونديشن المناسب لنوع بشرتكِ

اختيار الفاونديشن المناسب لنوع بشرتكِ



إذا كنتِ صاحبة بشرة جافة، فالجئِي إلى فاونديشن غني بالزيوت والمواد المرطّبة.

إذا كنتِ صاحبة بشرة دهنية، فاختاري كريم الأساس الخالي من الزيوت، والذي يرتكز على الماء بشكل أساسي.

إذا كنتِ صاحبة بشرة مختلطة، فاختاري كريم الأساس الذي يحتوي على مواد مرطبة وخالية من الزيوت في الوقت عينه.



البرايمر

البرايمر



استخدام البرايمر يعتبر من الخطوات المهمة التي تساعدك في عدم تغير لون كريم الأساس عند تطبيقه على بشرتك.

حيث يقوم البرايمر بامتصاص ما تبقى من الزيوت في البشرة وعمل طبقة عازلة بين الجلد وكريم الأساس.

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تجنبي استخدام أصابعك في توزيع كريم الأساس

تجنبي استخدام أصابعك في توزيع كريم الأساس



تجنبي استخدام أصابعك عند توزيع أو دمج الفاونديشن على بشرتك وذلك لضمان عدم تفاعله مع الوجه، وحتى لا يتغير لونه إلى البرتقالي.

أوراق تجفيف زيوت البشرة

أوراق تجفيف زيوت البشرة



أحد الأشياء المهمة التي يجب القيام بها عند تطبيق المكياج أن يتوفر لديك أوراق لتجفيف الزيوت من البشرة خاصة إن كانت دهنية. فيمكنك استخدام هذه الأوراق قبل تطبيق الفاونديشن وبعدها؛ لضمان الحصول على مكياج مثالي خالٍ من أي زيوت.

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