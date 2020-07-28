بشرة نظيفة في عيد الأضحى بمواد من مطبخِك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:45 مساءً - كلنا نسعى للحصول على بشرة نضرة وصحية قبل العيد، ففيه تكثر الحفلات والزيارات، وبالطبع جمال ونضارة وجهنا أمر نرغب به لاطلالة كلها ثقة وشبابية.



وليس هناك أفضل من السكر الذي يحتوي على مواد طبيعية خالية من الكيماويات، وبالوقت نفسه سهلة وموجودة بمطبخِك، يمكنكِ تطبيقها في أيّ وقت للحصول على بشرة متوهجة، ونحن على استقبال عيد الأضحى.



ماسك عصير البرتقال مع السكر البني

ماسك منزلي لبشرة نضرة



- عصير نصف برتقالة

- ملعقة صغيرة زبادي

- ملعقة صغيرة سكر بني



طريقة عمل الماسك



اخلطي عصير البرتقال مع السكر البني والزبادي.

رطبي بشرتكِ بقليل من الماء ثم ضعي الخليط.

ابدئي بفرك الماسك على بشرتكِ بلطف، بحركات نصف دائرية، من الأسفل للأعلى، بخاصة عند منطقة الأنف لإزالة الرؤوس السوداء، التي عادة ما تكون عالقة بهذه المنطقة.

اتركي الخليط على بشرتكِ لمدة 10 دقائق، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

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ماسك القهوة وزيت الزيتون

ماسك منزلي لبشرة نضرة



- 2 ملعقة كبيرة من حبوب القهوة الخام

- زيت زيتون



طريقة عمل الخليط



امزجي زيت الزيتون مع القهوة.

ضعي الخيط على بشرتكِ مع الفرك بلطف.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة إلى مرتين أسبوعيًّا لتنظيف بشرتكِ أول بأول.

ومن الممكن أن تعتمدي الخليط نفسه على كامل الجسم، لتنظيفه والحصول على ملمس ناعم للجلد.



ماسك الشوفان والعسل وحليب جوز الهند

ماسك منزلي لبشرة نضرة



- ملعقة صغيرة حليب جوز الهند

- 2 ملعقة كبيرة شوفان

- 1 ملعقة كبيرة عسل

- ملعقة صغيرة جوز هند



طريقة عمل الماسك



- اخلطي الشوفان مع العسل وحليب جوز الهند.

- ضعي الماسك على بشرتكِ ووزعيها بشكل متساوٍ.

- اتركي الماسك يدوم لمدة نصف ساعة.

- بعد أن يجف الماسك أعيدي فركه على بشرتكِ مرة أخرى، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الدافئ، ثم البارد.

- كرري الماسك مرة أسبوعيًّا.

- كرري الماسك بالبداية مرتين أسبوعيًّا، مع وضع كريمات الترطيب، حتى لا تؤذي بشرتكِ مع السكر، ومن ثم طبقيه مرة كل أسبوع.

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