تعرفي على ماسك الأوكسجين لجمال بشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:45 مساءً - يُعَدُّ ماسك الأوكسجين من أهم وأفضل الماسكات الفعالة والمميزة لـ العناية بالبشرة وظهورها بإطلالة مشرقة وخالية من الشوائب، لذلك تستخدمه النساء بشكل كبير، ولا سيما في الدول العربية، حيث يُعَدُّ من أبرز الماسكات؛ نظرًا لمفعوله المتميز وفوائده المتعددة للبشرة، وحفاظًا على شباب بشرتك ونضارتها وتوهجها الطبيعي، إليك فيما يلي أهمية وفوائد هذا الماسك.



أهمية وفوائد ماسك الأوكسجين

ماسك الأوكسجين



يمتاز ماسك الأوكسجين بملاءمته لجميع أنواع البشرة ولمختلف الأعمار، إلى جانب كونه مناسبًا لمنطقة حول العينين، حيث يعمل على إزالة الخطوط الدقيقة والهالات السوداء، مما يمنحك إطلالة شبابية على الدوام وبشرة مشرقة وناعمة، ويتكون ماسك الأوكسجين من فيتامينات متعددة، مثل فيتامين C وA ، اللذين يؤديان دورًا كبيرًا في تأخير علامات شيخوخة البشرة، ويحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يحدّ من التجاعيد ويعزِّز مرونة البشرة، ولذلك يُعَدُّ هذا الماسك مثاليًّا لمعالجة مختلف مشاكل البشرة، وهو يعمل على تحسين كولاجين البشرة، مما يمنحها إطلالة شبابية وبشرة ناعمة ومشرقة، ويتميز بقدرته الفعالة على معالجة مشاكل البشرة؛ حيث يعمل على الطبقة الخارجية من الجلد ومن داخلها، إلى جانب ازالة شحوب البشرة وتنقيتها والقضاء على جفافها، كما يزيل آثار الإرهاق والتوتر على البشرة، ويعالج الشحوب والبهتان والإرهاق، ويساعد في تجديد الخلايا وإزالة الجلد الميت، والقضاء على التصبغات والبقع الداكنة والرءوس السوداء، ويُعتبر قناع الأوكسجين علاجًا فعالًا لتنشيط خلايا الوجه، وذلك من خلال تفتيح المسام، وشد وإنعاش البشرة الباهتة والشاحبة، وإزالة آثار السموم من البشرة عن طريق الأوكسجين الذي يمنع تكوُّن البكتيريا داخل الجلد، ويحفِّز البشرة على إنتاج الكولاجين الذي يمنحها النضارة.



استعمال ماسك الأوكسجين

ماسك الأوكسجين



هناك عدة استعمالات لماسك الأوكسجين، ويمكنك وضع البسيط منه بعد يوم عمل طويل ومرهق، أو للاسترخاء قبل النوم، وقبل أن تضعي الماسك نظّفي بشرتك جيدًا بمكونات طبيعية، ومن ثَمَّ مدّي عليها طبقة رقيقة من الماسك لمدة عشر دقائق، ودلِّكي البشرة بهدوء لبضع دقائق، ثم اغسلي بشرة وجهك بالماء البارد، ويساهم الماسك في تنظيف بشرتك وترطيبها منذ إزالته فضلًا عن الكثير من الفوائد الأخرى، كما يُنصح بعمل الماسك على يد خبيرة تجميل لديها معرفة باستخدام القناع لتغذية البشرة، ويمكن عمله للمُقْبِلَات على الزواج، أو للمناسبات الضخمة قبل فترة أسبوعين؛ حيث يعمل بسرعة على إزالة آثار الحبوب والتوتر من البشرة.

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