كل ما تحتاجين معرفته عن العناية بالأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:45 مساءً - نظرًا لظروف كورونا التي صعبت الحياة العادية منذ شهر مارس على العالم كله، وحتى مع تقليل الإجراءات الإجبارية في أغلب الدول، تظل العديد من الأنشطة غير الضرورية، ومنها الذهاب لمراكز العناية بالبشرة والتجميل، تشكل خطورة غير مناسبة، لذا تعرفي على طرق العناية بأظافرك، على خطوات المحترفين.

هناك عدة أسرار لصقل وتلميع الأظافر، وتطبيق طلاء مثالي وطويل الأمد، ولكن من داخل المنزل، دون الاختلاط بأحد لتجنب العدوى، تعرفي أيضًا على وصفات طبيعية يمكنها أن تعالج مشكلات الأظافر الضعيفة، وأخيرًا تعرفي على خدع بسيطة يمكنك عبرها إصلاح الأظافر المكسورة، التي تتسبب في إفساد إطلالتك الكاملة في المواقف الهامة.



أولًا: خطوات تنظيف الأظافر:

خطوات تنظيف الأظافر



ابدئي بإزالة أي بقايا طلاء على أظافرك، أو أي أظافر مركبة أو أكريليلكْ أو جل، ولعمل هذا ببساطة تحتاجين لماء ساخن، اختاري أقصى درجة لطيفة على البشرة واتركي أصابعك بداخلها حتى تبرد المياه، ستتمكنين بعدها بسهولة وباليد ودون أي أدوات أخرى من إزالة الأظافر الصناعية بأنواعها.

بعدها نظفي أظافرك جيدًا من بقايا الطلاء، وابدئي مرحلة تنظيف الجلد الميت تحت الجلد، يمكنك عمل ذلك باستعمال أدوات تنظيف الجلد الميت المحترفة، أو عن طريق دفع الجلد عن منبت كل ظافر، وإخراج الجلد الميت تحته.

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قواعد تطبيق مانيكير يدوم طويلًا:

قواعد تطبيق مانيكير يدوم طويلًا



• ضعي طبقة شفافة أولًا من الطلاء، لتحافظي على لون الأظافر الحقيقي.

• اتركي دائمًا وقتًا للأظافر كي تجف تمامًا بين كل طبقة تضعينها.

• نبدأ تلوين الأظافر من المنتصف أسفل الظافر ثم ننطلق لأعلى.

• لا تستعملي فرشاة الطلاء وهي مليئة بالكامل، امسحي نصفها في فوهة العلبة أولًا لتتجنبي التكتلات.

• طبقي الطلاء على طبقتين بينهما فاصل من الوقت، لتحصلي على اللون الصحيح.

• تأكدي من وصول الفرشاة بالطلاء على حافة الأظافر لتصنعي طبقة حماية من تقشر الطلاء.

• أخيرًا ضعي طبقة شفافة أخيرة تحمي الطلاء من التقشر.



خدع لتصليح الطلاء الجاف:

خدع لتصليح الطلاء الجاف



الطلاء الجاف عادة ما ينتج عن تكون الطلاء على عنق الزجاجة وفوهتها، وبالتالي يصنع مسافة تمنع الغطاء من الإغلاق بإحكام، وبالتالي تسرب الهواء وفساد سيولة المادة، ولحل هذا المشكلة، تأكدي من تنظيف الغطاء وعنق الزجاجة، كل فترة من بقايا الطلاء المتجمعة.

لتصليح الطلاء الجاف:

ضعي زجاجة الطلاء وهي محكمة الإغلاق في ماء مغلي حتى تبرد الماء، ثم أخرجيها وهزيها جيدًا وستكون جاهزة للاستعمال.

استعملي مادة مخصصة لتخفيف الطلاء، تباع في محلات مستحضرات التجميل، تكون المادة لطيفة على الطلاء، ولا تتسبب في فساده.

استعملي منظف طلاء الأظافر، ضعي نقاطًا قليلة فقط، واستعمليه بحذر؛ لأنه مع التكرار يفسد تركيب الطلاء ويجعله غير قابل للاستعمال.

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