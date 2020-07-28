فساتين متنوعة لإطلالات العيد من ريا أبي راشد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:45 مساءً - بدأت المذيعة ومقدمة البرامج التلفزيونية، ريّا أبي راشد، حياتَها المهنية كصحفية في بيروت، وحصلت على درجة الماجستير بعدة تخصصات، منها الصحافة والإذاعة من جامعة لندن، وتُعتبر أول مُحاوِرة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، وهي تُجيد التحدث بطلاقة بعدة لغات، كالعربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية. و نظرًا لاهتمامها بإطلالاتها وقوامها الرشيق، من خلال صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما "إنستقرام"، حيث يتابعها من خلاله حوالي ٤ ملايين متابع، فقد جمعنا لكِ -عزيزتي- مع اقتراب عيد الأضحى المبارك عدةَ خيارات متناسبة للعيد من وحيها، فإليكِ الموديلات.



خيارات الفساتين السوداء

إطلالات الفساتين السوداء



تعتمد الكثيرات من الفتيات على خيارات الفساتين السوداء في المناسبات، وذلك لإخفاء عيوب الجسم، وإعطائهن المزيد من الفخامة. وعن ريا أبي راشد فقد اختارت فستانًا أسود طويلًا مصمّمًا بأكمام مكشوفة الأكتاف، ومزينًّا بخطوط ذهبية رفيعة لإطلالة فاخرة، ونسقت فستانًا أسود قصيرًا مصمّمًا بفيونكة سوداء في منطقة الصدر مع حذاء ذي كعب أسود منقط بالأبيض، وذلك لمظهر بسيط وأنثوي. وتألقت في برلين بفستان قصير مصمّم من الجزء العلوي بالفصوص الفضية والأكمام الشفافة، وأكملت إطلالتها بحذاء ذي كعب أسود مزين بالفصوص الفضية أيضًا، وتجملت في منطقة العُلا بفستان أسود طويل مزين بخطوط خضراء، وأكملته ببلوزة سوداء قطنية بأكمام طويلة.

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إطلالات الفساتين الناعمة

إطلالات الفساتين الناعمة



إن كنتِ من مُحِبَّات الفساتين الناعمة في العيد، فيمكن لريا أن تلهمك بعدة إطلالات، حيث تزينت بفستان ميدي أبيض مصمّم بقماش مزين بالسكري وبقصة ناعمة لأسلوب أنثوي، وأطلت بفستان صيفي أصفر مزين بكم واحد واسع بأسلوب عصري وزُيّن برسومات زرقاء ضخمة، وظهرت بفستان أزرق طويل مصمّم بقماش ناعم وأكمام طويلة منفوخة ومزين برسومات زرقاء وحزام للخصر، وارتدت فستانًا بدرجة الأزرق النيلي المصمّم بأكمام قصيرة وواسعة مع حزام للخصر لمظهر عصري.

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تنسيقات مناسبة للسهرة

فساتين مناسبة للسهرة



ولأن المناسبات الضخمة تتكرر في الأعياد،فقد جمعنا لكِ من ريا أبي راشد عدة خيارات لفساتين السهرة، منها فستان بنفسجي طويل مصمّم بكم مكشوف الكتف ومزين باللمعة لخيار أنثوي ناعم، وفستان باللون الأزرق السماوي المصمّم بنفشة بسيطة وأكمام ذات كشكشة شبابية، كما تأنقت ريا بفستان فوشيا من قماش الساتان المصمّم بأكمام عصرية وفتحة جانبية لزي أنثوي مميز، وظهرت بفستان أحمر مصمّم بقصة ناعمة ومطرز باللمعة، لإطلالة جذابة.

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