أحذية نسائية مع الخرز صيحة صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:45 مساءً - قدمت العديد من الماركات العالمية مجموعة واسعة من الأحذية مع الخرز لموسم صيف 2020

اكملي أناقتك ف مع احدث موديلات احذية نسائية مع الخرز، حيث أنها صيحة رائجة في عالم الموضة.



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الحذاء مع الخرز من امبريو أرماني Emporio Armani





EMPORIO ARMANI



قدمت ماركة امبريو أرماني Emporio Armani حذاء شفاف من الأمام وفضي من الخلف، ومزين بالكريستال الشفاف من المام.





أحذية مع الخرز من جيامباتيستا فالي Giambattista Valli

Giambattista Valli



أيضًا برزت الأحذية المرصعة في عرض أزياء جيامباتيستا فالي Giambattista Valli، والتي تميزت بألوانها المتنوعة مثل الأصفر والأبيض والأسود، بالإضافة إلى تصاميمها المختلفة سواء الأحذية بالكعب العالي أو الكعب العريض المستوي.



وتزينت الأحذية بالفصوص البرّاقة التي تضيف لمسة فاخرة إلى التصاميم.



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أحذية مع الخرز من J.W. Anderson

J.W.ANDERSON



من ماركة J.W. Anderson، اخترنا لكِ احذية نسائية تتدلى منها حبّات الكريستال الشفافة وتميزت بتصاميمها الناعمة والمريحة، مثل الحذاء بالجلد الذهبي دون كعب.



أحذية مع الخرز من Rochas

ROCHAS



وقدمت ماركة Rochas أحذية بألوان جذابة مثل الوردي والأسود والأزرق، والتي تزينت بالكرات الفضية مختلفة الأحجام، وهي مفتوحة من الخلف مع كعب قصير.







أحذية مع الخرز من Simone Rocha

SIMONE ROCHA



أعجبتنا أحذية Simone Rocha المزينة بالتطريزات البرّاقة من الأمام، وهي عبارة عن صنادل جلد أسود أو أبيض مع كعب عريض ومستوي لتجمع بين العصرية والفخامة.

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