طرق ارتداء التوب القصير للمحجبات من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يوليو 2020 09:45 مساءً - التوب القصير من القطع التي غزت خطوط الموضة عالميًّا، وأصبحت رائجة في الفترة الحالية ومتوفرة في جميع المتاجر والماركات العالمية، ورغم إعجاب الفتيات المحجبات بها قد يترددن في شرائها؛ حيث يواجهن الكثير من المشاكل في ارتدائها؛ لأنها ذات تصميم قصير لا يسمح لهن بالظهور بإطلالة محتشمة تلائم الحجاب، لذا نقدم لكِ -عزيزتي المحجبة- عدة طرق يمكنكِ بها ارتداء التوب القصير بكل حشمة وأناقة.



خيارات البلوزات القصيرة مع التنورة

خيارات البلوزات القصيرة مع التنورة



الكثير من الفتيات المحجبات يفضلن اختيار التنورة في تنسيقاتهن، للظهور بإطلالة محتشمة غاية في الأناقة، لذا جمعنا لكِ عدة تنسيقات للتوب القصير مع التنورة؛ لتواكبي أحدث خطوط الموضة، حيث ارتدت مي محمد بلوزة بيضاء قصيرة مع تنورة ضيقة من القطن الرمادي، ورفعتها إلى منتصف البطن، وأكملت مظهرها بمعطف طويل أصفر، واختارت حجابًا ملونًا بالأبيض والأصفر، مع حذاء رياضي أبيض.

بينما ظهرت روان أحمد ببلوزة حمراء قصيرة مزينة بطبعات كرتونية مع تنورة ماكسي مرتفعة الخصر، وعززت إطلالتها بحجاب وحذاء باللون الأبيض.

فيما اعتمدت علا عبد الحميد عدة خيارات بالتوب القصير، منها بلوزة رمادية قصيرة من القطن ومعطف جينز زهري مع تنورة ماكسي بيضاء، وأطلّت بقميص أبيض قصير مع تنورة برتقالية مزينة بالرسومات البيضاء؛ لمظهر أنثوي مميز، ولإطلالة شبابية جاءت بتنورة بيضاء مرتفعة الخصر مزينة بالدانتيل، مع بلوزة زهرية قصيرة، وأكملت إكسسواراتها بالألوان الباستيل.

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تنسيقات التوب القصير مع البنطال من منة السني

تنسيقات التوب القصير مع البنطال



تتنوع موديلات التوب القصير في العلامات التجارية، لكن في حال اخترته مع البنطال؛ فالأنسب لكِ اختيار البنطال الفضفاض والتوب الواسع؛ لمظهر أكثر حشمة، ولهذه الصيحة نسقت منة السني بنطال جينز عالي الخصر مع بلوزة سوداء بموديل فضفاض، وزيّنت إطلالتها بحجاب أزرق، ولإطلالة عملية للسفر أو التنزه؛ نسقت بلوزة قطنية واسعة باللون البرتقالي مع بنطال أبيض عالي الخصر ومزين بخطوط ملونة، وأكملت جمال إطلالتها بقبعة من القش، وتأنقت في إطلالة أكثر بساطة بقميص أزرق فضفاض مصمم بأكمام مرفوعة مع بنطال جينز أزرق، وكسرت لون الإطلالة بحقيبة وحجاب باللون الأحمر؛ لزيّ عصري مميز، وفي الإطلالة الأخيرة تجمّلت ببلوزة قصيرة واسعة باللون السماوي المزين بالرسوم مع بنطال عالي الخصر، ومعطف من الجينز الأزرق؛ لزيّ شبابي أنيق.

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تحويل القميص المفضل لكِ إلى توب قصير من مي محمد

تحويل القميص المفضل لكِ إلى توب قصير



يمكنكِ على سبيل التغيير، تحويل القميص المفضل لكِ إلى توب قصير، وارتداؤه مع التنورة الطويلة؛ وذلك عن طريق ربط طرفيه من الأمام؛ لإعطائه مظهرًا قصيرًا وإطالته للمكان الذي ترغبين أن ينتهي عنده، وطبَّقت مدونة الموضة والبلوجر مي محمد هذه الصيحة بقميص أزرق وتنورة بيضاء واسعة مزينة بنقط، وأكملت إطلالتها بحقيبة وحذاء باللون البني.