"السفيرة عزيزة" يعرض تقريرا حول أزياء "البونشو" لصيف العام الحالي

أخبار من الوطن نيوز

عرض برنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة DMC تقريرا جديدا حول أزياء "البونشو" لموسم الصيف الحالي، والذي جاء بأشكال اللوحات الفنية، وعرضته الإعلامية جاسمين طه. facebook facebook

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