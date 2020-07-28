تفاصيل أزمة هيفاء ووزيري بعد فشله في إثبات الزواج: الموضوع وصل لمحكمة الأسرة

علاقات و مجتمع

لا تزال تنظر القضايا المرفوعة من الجانبين، محمد وزيري وهيفاء وهبي في المحاكم، وأعلنت الفنانة هيفاء وهبي منذ قليل عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، خسارة وزيري قضيته في محكمة الأسرة.

وكتبت هيفاء وهبي في تغريدتها، "محمد وزيري يخسر قضية محكمة الأسرة ويتم رفض دعواه لعدم وجود أصل العقد، وقضت المحكمة بجلسة اليوم بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة! شكرا المستشار ياسر قنطوش لأنك بذلت مجهود كبير لإثبات الحقيقة والشكر الأكبر للقضاء المحترم، الحمد لله".

Advertisements

تفاصيل الخلاف

وكانت الفنانة هيفاء وهبي قد حررت محضرا عن طريق محاميها بمصر، المستشار القانوني ياسر قنطوش، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبدالرحمن محمد، الشهير بمحمد وزيري.

واتهم ياسر قنطوش، محمد وزيري بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما أقامت له توكيلا عاما، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

يذكر أنه كانت تجمع محمد وزيري وهيفاء وهبي، علاقة لم يفصح أي منهما عن طبيعتها، رغم تكرر ظهورهما سويا في مناسبات مختلفة، وتعمد "وزيري"، إظهار حبه لها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إلا أن القصة انتهت بقضية نصب.

وبعد رفع هيفاء وهبي القضية قال وزيري إن هيفاء وهبي كانت زوجته، وسرب بالفعل صورة من عقد زواج للإعلام، وقالت هيفاء وهبي إن هذا لم يحدث، بل كان نصبه عليها بتوكيل عام كونه مدير أعمالها، إلا أن محمد وزيري لم يتمكن في كل جلسة من تقديم أصل مستند عقد الزواج، وتنتهي القضية اليوم برفض الدعوى.

وكانت نيابة الشيخ زايد قد وجهت لمحمد وزيري تهمة سرقة أموال هيفاء وهبي والنصب عليها، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعبرت هيفاء وهبي عن سعادتها بذلك وكتبت عبر "إنستجرام"، "الحمد لله".