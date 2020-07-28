"السفيرة عزيزة" يستعرض شوي لحوم الأضاحي وطرق التتبيل: دوقوا أجمل لحمة

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استضاف برنامج "السفيرة عزيزة" الشيف محمد صلاح، والذي أوضح خلال التقرير كيفية أصول شوي لحوم الأضاحي مع كيفية تتبيل اللحوم "عشان تدوقوا أجمل لحمة".

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وأوضح "صلاح" خلال التقرير الذي عرضته الإعلامية جاسمين طه خلال البرنامج، أنه لا يجوز شوي عضلات الأضحية أو الموزة أو الفخذة أو الكتف: "الحاجات دي كلها بتتعمل صينية وبتدخل الفرن، والفرن بالنسبة ليها هو الأفضل".

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة أوضحت أن الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، حيث جاء ذلك إعمالا بحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدَّل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد، التى تعتبر إجازة بأجر كامل.