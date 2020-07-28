دجال يبتز السيدات بفيديوهات إباحية وزوجته "دراعه اليمين": بتصور الضحايا

علاقات و مجتمع

تشترك الزوجة أحيانا في أعمال إجرامية لمساعدة زوجها على كسب المال، ولكن في تلك القضية ذهبت الزوجة إلى ما هو أكثر من ذلك فكانت هي ذراعه اليمين لمساعدته على خيانتها.

أوهم الزوج البحريني ضحاياه أنه دجال، ويمكنه معالجتهن من كافة المشكلات الأسرية التي يتعرضن لها عن طريق إقامة علاقة حميمية معه، وفي حالة رفضت الضحية تتدخل الزوجة لإقناعها.

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وكان دورها أن تقول للضحية إن زوجها سيحل كافة المشكلات المعلقة عن طريق مطارحته الفراش، ثم تتخفي لتوثق تلك العلاقة بالفيديو، ليأتي دور النصب والابتزاز، بحسب جريدة "الأيام" البحرينية.

الدجال وزوجته سجلا عددا كبيرا من العلاقات الحميمية التي أقامها الزوج وبعد ذلك يبتزا الضحية لتنفيذ كافة الأوامر وإلا عرض هذا الفيديو على زوج الضحية.

ظلت الضحايا صامتة لفترة طويلة، حتى تحدثت إحداهن وأبلغت البوليس بما يحدث من هذا الدجال النصاب وزوجته.

وفي نهاية المطاف، أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين سجن رجل 10 سنوات وزوجته 5 سنوات بتهمة استغلالهما نساء بالسحر والشعوذة وابتزازهن ماليا.