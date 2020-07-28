أمينة خليل في أول ظهور بعد 13 يوما من خطبتها: كاجوال مع الصحاب

لايف ستايل

عقب مرور 13 يوما على احتفالها بخطبتها، نشرت الفنانة أمينة خليل صورا جديدة لها، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، في أول ظهور لها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، عقب الارتباط رسميا برجل الأعمال عمر طه.

وظهرت "أمينة" بأزياء شتوية كاجوال، والتي تميزت بأنها سوداء وغير منقوشة، مع تسريحة شعر انسيابية، خلال وقوفها بجوار فتاتين.

وأعادت الفنانة نشر صورة قديمة لها، ترجع إلى أكتوبر 2019، مرتدية فيها بنطلون فضفاض وتوب فاتح اللون، وسترة سوداء متوسطة الطول.

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في 15 يونيو الماضي، احتفلت الفنانة أمينة خليل، بخطبتها في حفل بسيط، اقتصر على حضور الأهل والمقربين فقط، مطلة بفستان قصير منقوش، مع أكمام طويلة وفضفاضة مصنوعة من القماش الأبيض الشفاف، مع تسريحة شعر انسيابية، وماكياج بسيط، بينما أطل العريس بـ"سمي فورمال".

وعقب أيام، احتفلت مجددا بخطبتها في إحدى المدن الساحلية، بفستان من الستان، بحمالات رفيعة، مكشوف الظهر، وله طبقة من الأورجانزا الشفافة من الخلف.