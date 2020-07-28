تسبب في وفاة "طبيب الغلابة".. كيف يودي هبوط الدورة الدموية بحياة مصابيه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن: رحل الدكتور محمد مشالى، والملقب بطبيب الغلابة، عن عالمنا، فجر اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بهبوط مفاجئ في الدورة الدموية أثناء تواجده بمنزله بمدينة طنطا، عن عمر ناهز 76 عامًا. لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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