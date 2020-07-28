وصفات اللحمة من كل أجزاء الأضحية

كتب: هن - 06:41 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020

في عيد الأضحى تصبح الأضحية بكل ما فيها من ريش، ورقبة، وسمانة وانتركوت، صالحة للأكل، وحتى الفشة والكرشة والممبار والكبدة والكوارع، ويقدم لك موقع "هن"، أبرز الأكلات من كافة مناطق الأضحية. الرقبة - طاجن رقبة بالبصل في الفرن - صينية رقبة - صينية رقبة بالبطاطس الضلوع. - طاجن ريش في الفرن. - ريش مشوية على الفحم. الدوش - لحمة باردة. الزند - صينية كتف بالأرز والمكسرات. الموزة الأمامية - فتة الموزة بالصلصة. الموزة الخلفية سلق وشوي وللخضار. الانتركوت - لحمة مشوية على الفحم. Advertisements - لحمة ستيك. - لحمة كمونية. الكولاتة - ستيك مشوي. - لحمة مسلوقة. - لحمة للخضار. السمانة - صينية فخذ بالبصل. دقائق البطن - ممبار. - كرشة بالصلصلة. - فشة. - طحال. الراس - لحمة راس مسلوقة. - لسان. الرجلين - فتة كوارع. - كوارع مسلوقة بالشوربة.

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