علاقات و مجتمع
شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور والتي ظهرت خلالها بإطلاله جذابة أبهرت متابعيها.
وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها موجهة نصيحة لمتابعيها، "ما تبدأ به صباحك سيحدد يومك بالكامل، اجعل صباحك طيبا وجميلا، تنفس بعمق واحصي نعمك، وأنوي إن تشبك مع طاقة البهجة واليسر طوال اليوم.. تكلم مع ذاتك بلطف، واصنع مزاجك الخاص ولو بابسط الطرق".
وأشارت "لو كان مزاجك غير جيد اليوم واجه الأسباب واعمل على حلها، وتذكر أن تكون سببًا في ابتسامة 3 أشخاص على الأقل اليوم".
وكانت حذرت الفنانة نسرين طافش، الآباء والأمهات من "السوشيال ميديا"، نظرا لما ينشر عليها من مشاهد عنف وقتل وإجرام.
وقالت الفنانة في رسالة لمتابعيها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أرجوكم راقبوا أطفالكم.. ما الذي يتابعونه في اليوتيوب أو السوشال ميديا أو التليفزيون من مشاهد عنف وأكشن وقتل وإجرام.. طفلك أمانة وأنت مؤتمن عليه أمام رب العالمين.. الله يحمي أطفال الجميع".
يذكر أن نسرين طافش، شاركت في مسلسل "ختم النمر"، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وميرهان حسين.
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش توجه نصيحة لمتابعيها: اصنع مزاجك الخاص ولو بأبسط الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.