علاقات و مجتمع
"صورة أبيض وأسود".. ذلك هو اسم تحدي جديد على "سوشيال ميديا"، شاركت فيه زوجها لاعب نادي الزمالك المعتزل أحمد حسام ميدو، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت زوجة أحمد حسام ميدو، صور لها بفستان متوسط الطول، وسترة شتوية، مع تسريحة شعر انسيابية ومكياج "سموكي"، معلقة: "قبلت المشاركة في التحدي الجديد.. صور بالأبيض والأسود"، مرفقة هاشتاج باللغة الإنجليزية "النساء تدعم النساء".
خلال الساعات الماضية، وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب وآلاف التعليقات، أبرزها: "ملكة جمال"، و"أول مرة أعرف التحدي منك"، و"متألقة وأنيقة".
وفي الشهر الماضي، احتفل أحمد حسام ميدو بعيد زواجه الـ18، حيث نشر عبر إنستجرام، صورة له وهو يحتضن زوجته معلقًا عليها "بحبك.. انهاردة 18 سنة"، كما أغلق "ميدو" تعليقات متابعيه على الصورة.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة أحمد حسام ميدو تشارك في تحدي "الأبيض والأسود": النساء تدعم النساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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