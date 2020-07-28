إنجي وجدان لـ زوجها: ربنا يخليك ليا وتبقى دائما سندي

علاقات و مجتمع

وجّهت الفنانة إنجي وجدان رسالة لزوجها عبر حسابها على إنستجرام، معلقة: "بحبك.. ربنا يخليك لينا وتبقى ديما سندي وضهري وكل حاجة". Advertisements وآخر أعمال الفنانة إنجي وجدان، كان الجزء الثاني من مسلسل "طلعت روحي"، بطولة نيكولا معوض، إسلام إبراهيم، ميار الغيطي، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، دنيا ماهر، حمدي عباس، صفاء الطوخي، وإنعام سالوسة، وتأليف وائل حمدي وشريف بدر الدين، وإخراج رامي رزق الله.

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