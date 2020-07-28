لقاء الخميسي بإطلالة صيفية في أحدث جلسة تصوير

لايف ستايل

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الصور مرتدية فستان "بيج" طويل أثناء قضاء الإجازة الصيفية، وعلقت: "صباح الخير على الطبيعة".

Advertisements

وكانت استرجعت الفنانة لقاء الخميسي، من خلال حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" ذكريات السفر في زمن ما قبل كورونا، حيث نشرت صورة عبر حسابها ظهرت فيها أثناء تواجدها في اليونان منذ فترة.

وشاركت لقاء الخميسي كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي.