صور.. معلومات عن بطلة "نور" بعد زفافها: وصفت الزواج بالمنظومة الفاشلة

علاقات و مجتمع

احتفلت سونجل أودن، والمعروفة عربيا بـ نور، بطلة المسلسل التركي الشهير، بحفل زفافها أمس، بعد سنوات من عزوفها عن الزواج، ووصفها لـ منظومة الزواج بالفاشلة، ورغم ذلك دخلت القفص الذهبي، وارتدت نور فستانا بسيط من اللون الأبيض شيفون من منطقة الصدر والذراعين من دار أزياء Barrus London، وتاج من Gaios، مع تسريحة شعر كيرلي قصير.

من هي سونجل أودن

- ولدت في 17 فبراير 1979، وتبلغ من العمر 41 عاما.

- اسمها يعني الزهرة الاخيرة.

- بدأت مشوارها الفني عام 1993.

- تنتمي لأسرة ثرية، وقضت أيام مراهقتها وطفولتها في أنقرة.

- تخرجت من الأكاديمية المسرحية في جامعة هاجيتيبي.

- جاءت بدايتها قوية من خلال مشاركتها في دور أساسي في مسرحية Trabzon Devlet Tiyatrosu، شاركت كذلك في مسرحية أخرى، وظلت ثلاث سنوات تعرض فاشتهرت.

- ادت دور "نور"، عندما انتقلت للتليفزيون عام 2005 ما ساهم في شهرتها عرباي أيضا.

Advertisements

- توالت لها العديد من الأعمال الدرامية، والأفلام بعد ذلك.

- تربطها بحبيبها علاقة عاطفية منذ حوالي 4 سنوات قبل أن تقرر الزواج منه.

- قالت سونجول أن الزواج منظومة فاشلة وطلبت من المحبين والعشاق عدم الارتباط بالزواج لأن ذلك سيدمر حبهم.

- لاقت التصريحات جدلا واسعا إلا أن "نور" دافعت عن نفسها مؤكدة أن تلك هي قناعتها الشخصية.

- تزوجت أمس سونجل من حبيبها رجل الأعمال أرمان بيشيكجي.

- أقيم حفل الزفاف في بيت أرمان، واقتصر الحضور على عدد بسيط من الأهل والمقربين نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

- كان من بين الأصدقاء الذين حضروا حفل الزفاف الممثلة هازال كايا صديقة سونجول.