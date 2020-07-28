بعلم أمريكا وصور خادشة.. أسباب البلاغ ضد مي محمد فتاة التيك توك

لايف ستايل

انضمت مي محمد، إحدى فتيات التيك توك، لقائمة المتهمات، بعدما تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضدها اليوم، متهما إياها باتخاذ مسلكا لا يقل خطورة عن سابقاتها من راقصات تطبيق "تيك توك".

وقال "فرحات" في بلاغه، إن المشكو في حقها، "أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينها عما يدور من حولها من أحداث".

وأرفق في بلاغه أسطوانة مدمجة، توضح عرضها صورا خادشة للحياء العام عبر حسابها، وبأحد الحسابات أوضحت بأن الحساب الخاص بها مرتبط بحساب مودة الأدهم، كما هو واضح من الاطلاع على حسابها، على حد قوله.

وأشار إلى أن المحتوى الخاص بالمشكو في حقها، يشمل صورة لها خادشة للحياء وتلتف بعلم أمريكا قائلة "أحلى علم ده ولا إيه". كما قدم صورا أخرى يتضح منها الإيحاء الجنسي، بما يتوافر معه في حقها أركان جريمتي المادتين 178 و278 من قانون العقوبات المصري وبالمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1996 في شأن مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

الجدير بالذكر إن المحامي أشار لعدة صور والتي بالفعل نشرتها الفتاة المتهمة بخدش الحياء عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث شاركت في مقتبل يونيو الماضي بجلسة تصوير وهي تلتف بعلم الولايات المتحدة الأمريكية على جسد عاري، وعلى إحدى شواطئ البحار.

Advertisements

كما نشرت عدة صور وهي تتناول الكحوليات بفستان أحمر قصير للغاية.

وكان "فرحات" طلب في ختام بلاغه، سرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقهما، للمحاكمة الجنائية.