تبدأ من 600 جنيه لـ4 أيام.. أرخص أسعار الفنادق بالمدن الساحلية في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

مع قدوم عيد الأضحى المبارك، يبحث كثيرون عن قضاء وقت ممتع على الشاطئ في عطلة صيفية استعدادا لمواصلة دوامة العمل مجددا، ولكن قد تقف المادة عائقا أمامك.

ولهذا نستعرض لكم أرخص أسعار الفنادق بالمدن الساحلية المصرية خلال أيام العيد، وفقا لموقع " booking".

الغردقة

4 أيام في فندق Roma في قلب مدينة الغردقة، على بعد 10 أمتار من شواطئ البحر الأحمر، تكلفك 2.351 جنيها مصريا، يشمل إفطار كونتيننتال.

يمكنك أيضا الإقامة في فندق Lagoonie Lodge & Beach، الذي يوفر أماكن إقامة ومطعم وصالة مشتركة ومنطقة شاطئ خاص، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بصيد الأسماك على مقربة من مكان الإقامة، البقاء 4 أيام يكلفك فقط 1,919 جنيها شامل إفطار جيد، مع غرفة دوبلكس مزدوجة أو توين مطلة على الجبل.

مرسى مطروح

شقة Massa في مرسى مطروح، توفر مكان إقامة مكيف مع شرفة، مواجه للشاطئ، تحتوي على 3 غرف نوم وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومطبخ مجهز بالكامل، البقاء 4 أيام في العيد يكلفك فقط 3,438 جنيها.

شقة نورث كوست برينسيس في مرسى مطروح بـ3 غرف نوم، على بعد 2.2 كم من شاطئ عجيبة، و2.2 كم من إطلالة رائعة على البحر الأبيض المتوسط، تكلفك 4 أيام فقط 1,679 جنيها.

الساحل الشمالي

فندق "بورتو مارينا"، على بعد خطوات من الشاطئ، ونحو 60 كم من مطاري برج العرب والعلمين، كما تبعد الشقق خطوات عن الشاطئ وبه مسبح وتوجد شواطئ خاصة ومجانية قريبة، البقاء لمدة 4 أيام في غرفة مزدوجة يكلفك 1490 كسعر للفرد.

فندق "جولف بورتو مارينا"، على بعد نحو ساعة واحدة من الإسكندرية وساعتين من القاهرة، وتبعد خطوات عن الشاطئ كما يحتوي على مسبح، ملعب جولف ومركز عالمي للتسوق. البقاء 4 أيام يكلفك 595 جنيها فقط كسعر للفرد.

الجونة

يقع فندق El Gouna Rentals على بعد أقل من 1 كم من شاطئ زيتونة في الغردقة، البقاء 4 أيام يكلفك 3,358 جنيها فقط، شقة استوديو، 1 سرير مزدوج كبير.

كما يقع فندق Casa Bella Compound في الغردقة، ويوفر أماكن إقامة ومطعم وصالة مشتركة وحديقة ومرافق الرياضات المائية وتراس، ويتميز بإطلالات على المسبح، البقاء 4 أيام يكلفك 3,418 جنيها، يشمل إفطار كونتيننتال، في غرفة أساسية ثلاثية.

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العين السخنة

فندق Sun Studios in Porto South Beach، يوفر منطقة شاطئ خاص ومرافق الرياضات المائية وتراس، ويقع مكان الإقامة على شاطئ البحر، ويضم مطعمًا ومسبحًا موسميًا في الهواء الطلق وصالة مشتركة، البقاء 4 أيام يكلفك 3,942 جنيها، غرفة رباعية مطلة على البحر، 1 سرير مزدوج، 1 سرير أريكة، الإفطر اختياري مقابل 768 جنيها.

يقع فندق BlueBay-Asia Elsokhna أمام شاطئ البحر، مناسب للعائلات، ويحتوي على مسبح في الهواء الطلق وحديقة، 4 أيام تكلفك 3,934 جنيها، تتوفر وجبة إفطار كل صباح، شقة مع غرفة نوم مع إطلالة على المسبح، 2 سرير فردي.

شرم الشيخ

يقع منتجع Xperience St. George على بعد 2 كم من البحر الأحمر في هضبة أم السيد، ويضم شاطئ رملي خاص به، كما يوفر مكان الإقامة إمكانية استخدام شاطئين، إحداهما رملي نظيف والآخر شاطئ مرجاني لممارسة الغوص والغطس.

يضم الفندق 4 مسابح خارجية وتراس للتشمس وشاطئ خاص ذو رمال ذهبية يشمل بار ومطعم شاطئي، وتبعد محمية رأس محمد الوطنية مسافة 30 كم.

البقاء 4 أيام يكلفك 3070 جنيها، شامل إفطار وعشاء، مع عرض خاص يشمل غرفة قياسية.

فندق إكسبرينس كيروسيز بارك لاند في طريق السلام، على بُعد 1 كم من خليج نعمة ذو المناظر الطبيعية الخلابة، ويوفر منتزه مائي يضم 6 مسابح تشمل مسبحين مدفأين، كما يوفر خدمة نقل مجانية إلى شاطئ خاص على البحر الأحمر.

البقاء 4 أيام يكلفك 3166 جنيها، شامل إفطار جيد، مع غرفة قياسية مزدوجة.

كورال هيلز ريزورت

يقع بشارع الفروسية هضبة أم السيد، في أعالي المنحدرات، ويضم حوض سباحة كبيراً في الهواء الطلق وغرفاً فسيحة مع شرفات خاصة، يضم مركزاً للغوص على بعد 20 دقيقة بالسيارة من خليج نعمة الحيوي.

البقاء 4 أيام في الفندق سيكلفك 1,727 جنيها، شمل إفطار كونتيننتال، مع غرفة قياسية مزدوجة مطلة على المسبح.

Desert View

يقع فندق Desert View في مدينة رأس أم السيد، على بعد 6 كم من منتزه خليج نعمة حيث المطاعم والمقاهي، ويضم شاطئًا خاصًا ومسبحًا في الهواء الطلق.

يتم تقديم وجبة إفطار على طراز البوفيه يوميًا، بينما يتم تقديم أصناف مميزة من قائمة مأكولات انتقائية في المساء. ويمكن للفندق تقديم وجبة إفطار في الغرفة، ويمكن الوصول إلى البحر في غضون 10 دقيقة سيرًا على الأقدام، يكلفك البقاء 4 أيام في الفندق حوالي 1,005 جنيها، والإفطار اختياري مقابل 80 جنيها، مع البقاء في غرفة قياسية توأم.