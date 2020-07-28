تنسيق قمصان صيفية موضة 2020 من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:44 مساءً - تنوعت موديلات وطبعات قمصان صيف 2020 عروض الازياء العالمية ، إلا أن النقوش المخططة كان لها النصيب الأكبر ضمن اطلالات الفاشينيستا، تعرفي على طرق تنسيقها لتحصلي على لوك عملي وأنيق.



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القميص المخطط موضة 2020



القميص المخطط





يحتل القميص المطبع بالخطوط مكانًا بارزًا ضمن لائحة إتجاهات صيف 2020 وسيطر بشكل ملحوظ على اطلالات الشارع، يمكنك تنسيق هذه القطعة الرجالية مع البناطيل الجينز البيضاء عالية الخصر والمصممة بأرجل واسعة أو مستقيمة القصة لتبرزي طول الجسم ويُفضل أن تنتعلي صندال باللون الجملي الفاتح القريب للون الجلد وحمل حقيبة كتف من نفس لونه أو باللون الأبيض.











القمصان المنقوشة موضة الموسم



القميص المخطط





رسومات النباتات والحيوانات البرية تشكل تيارًا قويًا هذا الصيف حيث زينت القمصان بمختلف موديلاتها وخاماتها، نسقي القميص الأبيض المشجر مع بنطال أسود قماش وحقيبة Tote كبيرة لإطلالة العمل أو جربي تنسيق القمصان المزينة بطبعات الحيوانات مع الجينز الداكن وحقيبة باللون البيج أو الأبيض لطلعة نهارية وتممي أناقتك بحذاء مدبب أو صندال بلاتفورم.

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القميص الجينز وطرق تنسيقه



القميص الجينز





لا يتخلى القميص الجينز الفاتح عن القمة حيث يثبت في كل موسم جديد وجوده كواحد من أساسيات خزانة كل امرأة، نسقيه مع تنورة طويلة مزينة بكسرات البليسيه لتحصلي على لوك أنثوي شبابي، كما يمكنك تنسيق القمصان الزرقاء السماوية مع البناطيل الجينز البيضاء وحذاء وحقيبة بإحدى النغمات الترابية.







قمصان مزينة بتفاصيل أنثوية



قمصان مزينة بتفاصيل أنثوية



بخلاف القمصان ذات الطابع الرجالي، برزت هذا العام عدد من القصات الأنثوية مثل القمصان بالأكمام المنفوخة أو المصممة بأكمام الجرس الواسعة وأيضًا القمصان الفضفاضة المزينة بكسرات ضيقة عند الخصر، نسقي هذا الستايل مع تنورة بيضاء مستقيمة القصة ينتهي طولها أسفل الركبة مباشرة أو مع بناطيل ملونة ويُفضل أن تكون بألوان الباستيل الناعمة.

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