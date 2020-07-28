عبايات صيفية للشابات من مروة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:44 مساءً - تتأنق الإعلامية الإمارتية مروة بعدة خيارات للعبايات الأنيقة والبسيطة المناسبة للشابات في الصيف، ومن خياراتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ جمعنا لكنّ عدة خيارات للعبايات المحتشمة من وحيها، فإليكن الخيارات.



إطلالات مروة بعبايات ملونة

إطلالات مروة بعبايات ملونة



تعتمد الفتيات في خروجاتهن البسيطة على خيارات العبايات الملونة بالألوان الحيادية والمصممة بموديلات ناعمة؛ لتناسب المشاوير اليومية وتجمعات الأصدقاء بطريقة لا تلفت الانتباه، وتعطي المزيد من الجمال وروح الشبابية، لذا تأنقت مروة بعباية بنيّة واسعة مناسبة للفتيات النحيلات، وصُمِّمَتْ بخطوط بيضاء في الحجاب وبكشكشة في أطراف الأكمام، واعتمدت لهذه الإطلالة مكياجًا أنثويًّا؛ ارتكز على مكياج العين البنيّ وطلاء الشفاه الزهري، وفي الإطلالة الثانية اختارت عباية رمادية مصممة بطبقات مزينة بقماش الدانتيل المفرغ بنقشات الزهور، ونسقت لهذه الإطلالة حذاءً أسود مكشوفًا وحقيبة رمادية ومجوهرات ذهبية أنيقة وراقية.

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خيارات الإعلامية مروة بالعباية السوداء

خيارات الإعلامية مروة بالعباية السوداء



تفضِّل الفتيات اختيار العبايات في كل الإطلالات؛ لما تحويه من حشمة وأناقة فاخرة، وقد كان اللون الأسود هو السائد قبل ظهور صيحات الموضة الحديثة، لذا جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة خيارات لعبايات سوداء من مروة، حيث ارتدت عبايات سوداء من قماش الساتان المزين بالنقوشات السوداء في الأطراف، وأكملت هذه الإطلالة بحقيبة بنية ومجوهرات أنثوية ناعمة، وفي الإطلالة الثانية أطلّت بعباية شبابية مزينة بالزهور السوداء في الأكمام، وجمَّلت الإطلالة بحقيبة رمادية ضخمة وحذاء بدرجة الأزرق النيلي ومجوهرات ذهبية ناعمة، كما ظهرت بعباية سوداء مزينة بخطوط بيضاء متفرقة، وحقيبة زرقاء مزينة بالذهبي.

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معايير اختيار العبايات في الصيف

معايير اختيار العبايات في الصيف



تقع الكثيرات من النساء في حيرة لاختيار العباية المثالية لهن، وهناك بعض النصائح التي يجب عليك الاعتماد عليها في اختيار العباية الصيفية، حيث يجب الحرص على اختيار القماش الذي يتناسب مع قوامك ويوفر لكِ الراحة، وقبل شراء العباية؛ تأكدي من أنها تبدو خفيفة وسهلة الحركة عندما تتجولين بها، فلا يجب أن تشعري بعدم الراحة أو الضغط أو الوزن الزائد، إلا إذا كنتِ قاصدة لشراء عباية فاخرة للمناسبات، والتي تُصَمَّم بالزخارف والأحجار، وننصحك بخيارات العباية الخفيفة من الشيفون؛ فهي الأكثر انتشارًا، وللصيف عامةً؛ ننصحك باختيار عبايات اللينن أو الكريب.