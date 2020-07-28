أحذية الكعب العالي لإطلالة راقية في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:44 مساءً - تعتبر أحذية الكعب العالي بالنسبة للكثير من السيدات أمراً ضرورياً لإطلالة راقية في عيد الأضحى بشكل خاص ومكمّلاً هاماً لأناقتها التي تسعى لها على الدوام بشكل عام.





إبداع وتنّوّع لأضحى مميّز

حذاء بتصميم لافت من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta



لقد أبدع مصممو الأحذية في ابتكار أشكال وتصاميم متنوّعة من أحذية الكعب العالي لإرضاء جميع الأذواق وكي تتناسب مع مختلف المناسبات والمواسم لتكون كل سيدة ملكة وخبيرة بأحدث صيحات الأحذية والأزياء.

الكعب العالي البسيط : أحذية الـ Pumps هي النوع الأكثر شيوعاً من أحذية الكعب العالي، عادة ما يبلغ طول الكعب من 5 الى 7 سنتيمترات، ويتميّز بمقدّمة قصيرة تظهر أجزاء من أصابع القدم، وهنا يجب أن نذكر أن هذا النوع من أحذية الكعب العالي كلاسيكي ويتناسب مع إحتفالاتكِ بعيد الأضحى.

الكعب القصير جداً :أحذية الكعب القصير جداً أو كما تسمي بالـ Kitten heels من الأنواع العملية للغاية وتناسب المرأة التي تبحث عن الأناقة والراحة في آن واحد، يمكنكِ ارتدائها يوميات العيد بكل ثقة وجدارة.

:أحذية الكعب القصير جداً أو كما تسمي بالـ Kitten heels من الأنواع العملية للغاية وتناسب المرأة التي تبحث عن الأناقة والراحة في آن واحد، يمكنكِ ارتدائها يوميات العيد بكل ثقة وجدارة. كعب الستيليتوس: أو المعروف بالـ Stilettos من أطول وأرفع أنواع الكعوب، يبدأ طول الكعب من 8 سنتيمتراً وما فوق، يحتاج هذا النوع من الأحذية إلى أن تكون الفتاة أو السيدة متمرّسة حتى لا يسبّب لها التعرّض لمواقف محرجة، وغالبا ًما يتم تصميم أحذية البلاتفورم بهذا الكعب ليخفّف على المرأة عناء ارتدائه.

حذاء ذو كعب رفيع من بالنسياغا Balenciaga

كعب الشانكي : أو المعروف بالـ Chunky heels من الموديلات التي تربّعت على عرش الموضة خلال هذا الصيف، فهي تتميّز بأن كعبها سميك ومربع، مما يجعلها مريحة للقدمين أكثر من الكعوب الرفيعة. بالإضافة الى أنها أنيقة وتنسجم مع احتفالاتكِ الصباحية بعيد الأضحى والمناسبات الرسمية. لا تتردّدي في ارتدائها مع الجمبسوت أو السراويل الواسعة القصيرة لطلّة مميّزة وعصرية.

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السوار والمفتوح والأربطة

حذاء ذو كعب عريض بتصميم مميّز من غوتشي Gucci

أحذية ذات سوار حول الكاحل أو التي تعرف بـ Ankle strap heels من أحذية الكعب العالي لإطلالة راقية في العيد، تتميّز بأسلوب كلاسيكي وراقي ويأتي بأطوال مختلفة مع سوار حول منطقة الكاحل لإضفاء المزيد من الدعم والتوازن لحركة القدمين، يمكن للسيدة ارتداءه مع فساتين العيد والتنانير القصيرة خاصة وأنها تعطي القدم مظهراً أنثوياً وجذاباً.

أحذية مفتوحة من الأمام أو التي تعرف بـ Peep Toe Heels من أحذية الكعب العالي التي تتوفّر بأشكال وتصاميم عديدة وهو عكس الصنادل لا يظهر أجزاء كثيرة من القدم ويتيح للسيدة فرصة إظهار طلاء أظافر أصابع قدميها الذي يتماشى مع إطلالتها، مع العلم أن هذا النمط من الأحذية مليئاً بالأنوثة والنعومة .

أحذية بأربطة او التي تعرف بـ Lace Up heels، أسلوب آخر من الأحذية النسائية الأنيقة والمليئة بالأنوثة والتي تأتي ضمن أحدث صيحات الموضة لهذا الصيف، فهي مصمّمة بأربطة التي تسمي Lace Up لتغطي مقدمة وجه القدم ، وقد يصل الرباط الى أعلى ليغطي أجزاءً من الساق.

كما يسمّى هذا النوع من الأحذية أيضاً بـ Corset Heels لأنها مستوحاة من شكل الكورسيه الذي كانت ترتديه المرأة في السابق، هذه الأحذية مصمّمة بأشكال كعوب مختلفة تناسب مختلف المناسبات والأذواق، فما المانع من إضافتها الى خزانتكِ لارتدائها في عيد الأضحى؟

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