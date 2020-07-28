موديلات ملابس للمحجبات..لإطلالة أنيقة ومحتشمة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:44 مساءً - تأمل كل فتاة في الظهور بإطلالة جذابة ومتميزة بمختلف إطلالاتها، ويعد عيد الأضحى من المناسبات التي ينتظرها الجميع، للتعبير عن سعادتهم.
ومع اقتراب عيد الأضحى؛ تبدأ الفتيات سواء المحجبات أو غير المحجبات في البحث عن الإطلالة، التي يتألقن بها، وتحرصن على اختيار صيحات حديثة ومواكبة لأحدث صيحات الموضة والأزياء.
وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك "الخليج 365. نت" مجموعة من موديلات ملابس للمحجبات بمناسبة عيد الأضحى، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، لإطلالة أنيقة خلال أيام العيد.
بلوزة طويلة وبنطلون جينز
إذا كنت تبحثين عن إطلالة كاجوال بعيد الأضحى، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء بلوزة طويلة بأكمام واسعة، وتنسيقها مع بنطلون جينز ضيق باللون الأزرق.
ويمكنك تنسيق هذه الإطلالة مع حجاب أنيق من الشيفون، مع حذاء مفتوح ذي كعب متوسط، وشنطة متوسطة الحجم.
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كارديجان طويل وبنطلون واسع
إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة محتشمة وأنيقة بعيد الأضحى، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء كارديجان طويل مطبع بنقشة الأزهار، وبأكمام واسعة، وتنسيقه مع بنطلون واسع وتوب أبيض قصير.
ويمكنك تنسيق هذه الإطلالة مع تربون، وشنطة كبيرة الحجم، وحذاء رياضي باللون الأبيض.
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تنورة طويلة وبلوزة قصيرة
إذا كنت تبحثين عن إطلالة جذابة وراقية بعيد الأضحى، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء تنورة طويلة واسعة، وبلوزة قصيرة وبأكمام طويلة واسعة.
ويمكنك تنسيق طرحة ولفها بشكل أنيق، مع حذاء ذي كعب عال، وشنطة صغيرة الحجم.
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بنطلون عريض مطبع بالأزهار وبلوزة قصيرة
إذا كنت تتمتعين بجسم رشيق وترغبين في الظهور بإطلالة متميزة بعيد الأضحى، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء بنطلون عريض مطبع بنقشة الأزهار، وتنسيقه مع بلوزة قصيرة باللون الأبيض.
ويمكنك تنسيق حجاب أنيق بنفس لون البنطلون، ولفه بشكل أنيق وبسيط، وشنطة صغيرة الحجم، وحذاء مفتوح ذي كعب متوسط.
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فستان ماكسي طويل
إذا كنت ترغبين في الظهور بإطلالة محتشمة وجذابة بعيد الأضحى، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان ماكسي طويل بتصميم الورود صغيرة الحجم، وبأكمام طويلة.
ويمكنك تنسيق طرحة ولفها على الطريقة التركية، لتضفي على إطلالتك جاذبية وأناقة، مع تنسيق حذاء رياضي باللون الأبيض، وشنطة صغيرة الحجم.
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