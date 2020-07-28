علاقات و مجتمع
وجه الفنان محمد محسن، رسالة رومانسية لزوجته الفنانة هبة مجدي، في عيد ميلادها، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشر "محسن" صورتين تجمعه بالأخيرة، قائلًا:"النهارده عيد ميلاد حبيبتي وزوجتي، ومن يومين كان عيد جوازنا، يعني كلها أيام مفترجة والحمد لله".
متابعًا: "كل سنة وأنت طيبة، وربنا يخليكي ويحفظك ليا أنت ودهب، دعواتكم الحلوة لينا يا حبايب".
وكانت هبة مجدي، احتفلت بعيد جوازهما مؤخرًا، بنشرها عدة صور تجعهما سويًا، مُعلقة: "على الحلوة والمرة العمر كله يا رب احفظنا.. عيد زواجنا".
وتألقت هبة مجدي، في سباق دراما رمضان الماضي، بدورها في مسلسل فرصة تانية للمخرج مرقس عادل، بطولة ياسمين صبري، ودياب، وآيتن عامر، وأحمد مجدي، معالجة تليفزيونية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار محمد جمال هاشم.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد محسن يحتفل بعيد ميلاد هبة مجدي: يوم مفترج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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