صور.. ريهام أيمن تتغزل في شريف رمزي: أحبك من الشاطئ للعودة

علاقات و مجتمع

عادةً ما تشارك الفنانة ريهام أيمن متابعيها بكواليس حياتها اليومية، فهي تعتبر من أكثر الفنانات الناشطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فقد شاركت عددا من الصور التي تجمعها بزوجها الفنان شريف رمزي، التي التقطاها خلال استمتاعهم بقضاء الإجازة الصيفية في إحدى الشواطئ.

صور رومانسية شاركتها الفنانة برفقة زوجها، والتي أرسلت له رسالة متغزلة به، قائلةً: "أحبك من الشاطئ للعودة".

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لقيت الصور التي شاركتها ريهام استحسان المتابعين، وتفاعل عددا كبيرا منهم معها، حيث حصدت ما يقرب من 60 ألف تسجيل إعجاب ومئات التعليقات، وكان من أبرزهم الفنانة إيمان العاصي، قائلةً: "بحبكوا انتوا الإثنين، ربنا يخليكوا لبعض وفي حضن بعض".

وكان حل الفنان شريف رمزي ضيفًا على برنامج "وشوشة" المذاع عبر فضائية "النهار"، وتحدث عن علاقته الأسرية وحبه لعائلته وكواليس تعرفه على زوجته ثم زواجهما.

وقال "رمزي"، إنه تعرف لأول مرة على زوجته ريهام أيمن حينما كانت ضيفة شرف في فيلم "هاتولي راجل" الذي مثل أول لقاء بينهما وذهب إليها ليتعرف عليها باعتباره بطل العمل.

أما ثاني مرة فكانت في مسلسل "العراف"، حيث أدت ريهام أيمن دور شقيقته في العمل، وكان ذلك بعد أول فيلم بعدة أشهر، ومن هنا بدأت علاقتهما العاطفية، وقصة الحب تتبلور قبل أن يقررا الزواج.

وكشف شريف رمزي عن رغبة زوجته الحرة في ترك العمل الفني لتكوين أسرة معه رغم نشأتها الفنية، موضحًا أنه قرارها هي.