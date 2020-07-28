الامارات | داوود حسين : "زمن الفاشينستات هبّة وراحت"..سأعلن عن مشاريع الشباب مجانا

شكرا لقرائتكم خبر عن داوود حسين : "زمن الفاشينستات هبّة وراحت"..سأعلن عن مشاريع الشباب مجانا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد موجة الاتهامات التي طالت عددا من مشاهير التواصل الاجتماعي في الكويت،وإحالة ملفاتهم إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق في تورطهم في عمليات غسيل الأموال، أعلن الفنان الكويتي الفنان داوود حسين، عن استعداده التام لتقديم الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، بالمجان ومن دون أي مقابل مادي لصالح كل المشاريع الخاصة بالشباب الكويتي والخليجي التي يقتنع بجدواها ويجد أنها تستحق التشجيع. وجاء إعلان الفنان داوود حسين، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع الصور "انستغرام"، أعلن فيه أن "زمن الفاشينستات هبّة وراحت."

وقال في الفيديو "بالفترة الماضية كان العديد من الفاشينستات يقومون بإعلانات مقابل أجر مادي بقيمة ألف دينار وثلاثة آلاف وتصل إلى العشرة آلاف دينار، الحين هذه الهبّة راحت والله يستر عليهم، ما يندرى شنو بيصير"

وتابع الفنان" من الآن سأعلن عن أي منتج أكون مقتنعاً به، ويكون فيه نوع من الجدية والتشجيع للشباب الكويتي والخليجي (كلكم على عيني وعلى راسي)، وإن رآني أحد قد قمت بدعاية ما لأي منتج كان (لا يقول هذا قابض)، إذ أقسم بالله العظيم أنني لا أريد شيئاً وما أفعله ليس إلا تشجيع فقط لا غير (هذيلاك الفاشينستات غير، وإحنا غير)، فنحن إن أعطينا شيئاً يكون نابعاً من قلبنا، لأن أبناءنا يستحقون".

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