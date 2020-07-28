الامارات | غيث الإماراتي ناعيا "طبيب الغلابة": رحل تاركا أثرا طيبا ومكانا خاليا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى مقدم برنامج "قلبي اطمأن" الشاب الإماراتي غيث، الدكتور محمد مشالي، المعروف باسم "طبيب الغلابة"، والذي توفي فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 82 عاما في الدقهلية بدلتا مصر.

وعرض غيث عبر حسابه على "تويتر"، مقطع فيديو من حلقة البرنامج التي أذيعت في شهر رمضان الماضي، واستضاف فيها الدكتور مشالي، وقال: "رحل تاركا أثرا طيبا ومكانا شاغرا لمن يود أن يمشي على دربه ويساعد الغلابة".

ولاقت التغريدة تجاوبا واسعا من المغردين، الذين أعربوا عن حزنهم لفقد قامة إنسانية مثل الدكتور مشالي، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكان غيث قد استضاف الدكتور محمد مشالي في إحدى حلقات الجزء الثالث من "قلبي اطمأن"، ورفض خلالها الطبيب الراحل عرض البرنامج بتجديد عيادته القديمة في مدينة طنطا بدلتا مصر، ناصحاً غيث بالتوجه إلى الجمعيات الخيرية للتبرع لها لمساعدة الفقراء والمحتاجين. واكتفى بقبول هدية رمزية عبارة عن سماعة طبية. واستطاعت الحلقة ان تحقق نجاحا جماهيريا واسعا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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