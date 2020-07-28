فيديو.. انهيار زوجة طبيب الغلابة أمام قبره في أول ظهور لها أثناء الجنازة

علاقات و مجتمع

بعباءة سوداء فضفاضة، وحجاب منقوش داكن اللون، مع الكمامة الطبية الوقائية، جلست زوجة طبيب الغلابة، الدكتور محمد مشالي أمام قبره تتابع لحظات دفنه لمثواه الأخير.

ورصدت عدسات "الوطن" لحظة انهيار زوجة الطبيب الراحل خلال الجنازة، وهي تقوم بالدعاء له، بينما ظهر العديد من أقاربه يدعون له ويرتلون القرأن الكريم في لحظات الوداع الأخيرة.

Advertisements

توفي، صباح اليوم، الدكتور محمد مشالي المعروف بطبيب الغلابة، وذلك بسبب هبوط مفاجئ في الدورة الدموية، ولم ينقل إلى المستشفى.

وقال عمرو محمد مشالي، الابن الأكبر للطبيب الراحل، إن الوفاة كانت في المنزل، مضيفًا أن الجنازة ستكون في مسقط رأسه في إيتاي البارود، بمنطقة ظهر التمساح عقب صلاة الظهر.

والدكتور محمد مشالي، الشهير بـ"طبيب الغلابة" له عيادة في محافظة الغربية، يكشف فيها على مرضاه بتذكرة سعرها لا يتجاوز الـ10 جنيهات.

وتخرج مشالي في طب قصر العيني، وعمل طبيبا في عدد من الوحدات الريفية داخل محافظة الغربية، وتزوج من طبيبة كيميائية وله 3 أبناء: "عمرو، وهيثم"، مهندسين، ووليد حاصل على بكالوريوس تجارة وموظف بإحدى الشركات العمرانية.

تدرج "طبيب الغلابة" في المناصب داخل مستشفيات محافظة الغربية، فشغل منصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة ثم مديرا لمركز طبي "سعيد" في طنطا حتى خروج على المعاش في 2004، ولديه 3 عيادات في مدينة طنطا، بجوار مسجد السيد البدوي، والثانية في قرية محلة روح، والثالثة في قرية شبشير الحصة، بمركز طنطا.