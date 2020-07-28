إنجي وجدان: ساتقدم ببلاغ ضد متابعة سبتني على تويتر

علاقات و مجتمع

تعرضت الإعلامية والفنانة إنجي وجدان للسب، عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث كتبت لها إحدى المتابعات لفظا خارجا وعندما هددت إنجي وجدان بتحرير محضر حظرتها المستخدمة التي سبتها.

ونشرت إنجي وجدان عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ما تعرضت له، حيث قالت لها إحدى المتابعات "كرتونة..."، لترد عليها إنجي قائلة، "إنتي غريبة جدا عملالي فولو عشان تشتميني وخلاص، ربنا يشفيكي وعلى فكرة أنا هعملك محضر سب وقذف".

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وكتبت إنجي في تعليقها على لقطة الشاشة التي نشرتها بعدما حذرتها المستخمة التي سبتها، "دخلت شتمتني ولما قلتلها هعملك محضر عملتلي بلوك، بس هي مش فاهمة إنها عادي تتجاب من بيتها، افضح متنمر".

وتلقت إنجي وجدان كثير من الدعم من قبل متابعيها وجمهورها، وكان من بين التعليقات، للفنانة راندا البحيري والتي كتبت لها، "لو سمحتي يا إنچي أعملي المحضر في مباحث الإنترنت ومتكسليش. إنت كده بتجيبي حقنا كلنا"، وقالت متابعة أخرى، "إنتي جدعة ولو الكل عمل كدة هيتلموا".