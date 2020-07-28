جورجينا تنشر صورة عائلية بصحبة كريستيانو رونالدو وأطفاله

علاقات و مجتمع

صورة عائلية خلال الاستمتاع بالعطلة الصيفية، شاركتها جورجينا رودريجيز، صديقة اللاعب البرتغالي المحترف في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت صديقة النجم البرتغالي بدون مكياج وبـ"مايوه" أسود اللون، مع الاعتماد على تسريحة "راستا"، خلال جلوسها على "يخت" بجوار اللاعب المرتدي "شورت"، وأبنائه الأربعة، الذين أطلوا بملابس بحر متنوعة الألوان.

Advertisements

واكتفت "جورجينا" بتدوين كلمة واحدة باللغة الإيطالية، قائلة: "بلا نهاية"، مرفقة "إيموشن" قلب مع تعليقها المقتضب.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، اقترب من معادلة رقم قياسي لم يتحقق في صفوف "السيدة العجوز" منذ 86 عاماً، وتحديداً منذ عام 1934، حيث سجل هدف التقدم لفريقه في مرمى سامبدوريا، أمس الأحد، في إطار الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي، ليصل إلى هدفه رقم 31 الموسم الحالي.