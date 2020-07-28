الامارات | شهامة أبناء الصعيد تنقذ "شكولاتة" ب 3 ملايين جنيه مصري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في واقعة طريفة تعكس "جدعنة" أبناء النوبة وصعيد مصر؛ قام العشرات من أبناء النوبة بوادي كركر جنوب أسوان المصرية، بإنقاذ سائق شاحنة كانت محملة بشحنة ضخمة من الشكولاتة، بعد ان تعرض لحادث أدى إلى إصابته وانقلاب الشاحنة.

وقام شباب القرية، وفق ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، بطلب الإسعاف، وتجميع وحراسة شحنة الشكولاتة، والتي قدرت قيمتها ب3 ملايين جنيه مصري، حتى وصول شرطة المرور، ومندوب الشركة التابعة لها واستلام الشحنة كاملة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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