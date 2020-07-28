من الإسكندرية وتتابع لاعبي الكرة.. من هي مي محمد بطلة التيك توك الجديدة؟

علاقات و مجتمع

على الرغم من الحكم القضائي على بطلتي التيك توك، حنين حسام ومودة الأدهم، إلا أن العديد من مشاهير التطبيق لم يتوقفن خوفًا من أن يلاقين مصيرهن.

وانضمت إحدى الفتيات وتُدعى "مي محمد" إلى بطلات هذا التطبيق، وذلك بعدما تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد مي، متهما إياها باتخاذ مسلكا لا يقل خطورة عن سابقاتها من راقصات تطبيق "تيك توك".

وقال "فرحات" في بلاغه، إن المشكو في حقها، "أغوتها الشهرة والمال وأعمت أعينها عما يدور من حولها من أحداث"، مُرفقًا في بلاغه أسطوانة مدمجة، توضح عرضها صورا خادشة للحياء العام عبر حسابها، وبأحد الحسابات أوضحت بأن الحساب الخاص بها مرتبط بحساب مودة الأدهم، كما هو واضح من الاطلاع على حسابها، على حد قوله.

وأشار إلى أن المحتوى الخاص بالمشكو في حقها، يشمل صورة لها خادشة للحياء، مُطالبًا الاطلاع على البلاغ ومحتوى الأسطوانة المدمجة المرفقة، وسرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المشكو في حقهما، للمحاكمة الجنائية.

ويرصد "هن" ملامح عن مي محمد بطلة التيك توك الجديدة.

من هي مي محمد

من محافظة الإسكندرية.

تصنف نفسها "موديل" و"بلوجر".

لديها أكثر من 53 ألف متابع على "إنستجرام".

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تُفضل من المُطربين عمرو دياب، وإليسا.

تتابع 43 حسابا فقط، أبرزهم لاعبي الكُرة، أحمد فتحي، بن شرقي، تريزيجيه وأيمن أشرف.

اعتادت نشر صور جريئة تظهرها بملابس مكشوفة إلى حد كبير.

تنشر بعض مقاطع الفيديو التي تقوم بالرقص من خلالها.

متهمة بعرض صورا خادشة للحياء العام عبر حسابها.

وفقًا لما ذكره المحامي، يتوافر في حقها أركان جريمتي المادتين 178 و278 من قانون العقوبات المصري وبالمادتين 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1996 في شأن مكافحة الدعارة والمواد 1 و12 و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.