علاقات و مجتمع
تعرضت الإعلامية بسمة وهبة مع أصالة لحادث غرق، حيث كانتا في رحلة بحرية بالجت سكي، وكانت بسمة وهبة توثق الواقعة بهاتفها المحمول، وتوجه أصالة بمدينة العلمين الجديدة ليسقط الثنائي فجأة في البحر.
وفي أول ظهور لبسمة وهبة بعد تعرضها لحادث خرجت في رسالة صوتية طمأنت بها جمهورها ومحبيها، وذلك عبر برنامج ET بالعربي، ونشر البرنامج بدوره الرسالة عبر "فيسبوك".
وطمأنت بسمة وهبة جمهورها قائلة إنها بخير، "كنا رايحين العلمين الجديدة أنا أعرف الطريق وهي لا فكنت بوجهها، ورغم إن أصالة بتعرف تسوق كويس جدا الجت سكي لكن من الواضح إني أنا لغبطها بموضوع يمين شمال ع طول".
وأكملت أي سواق محترف وارد أنه يعمل حادثة في النهاية هو قدر والحمدلله قدر ولطف، واختتمت، "كل سنة وأنتوا طيبين وعيد أضحى بخير عليكوا".
من جهة أخرى، قالت أصالة إنها بخير، لأنها تسقط كثيرا بالجت سكي، واعتادت هذا الأمر، وذلك عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. بسمة وهبها تطمئن جمهورها بعد نجاتها من الغرق: قدر ولطف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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