بكاء أميتاب باتشان بعد نجاة زوجة ابنه وحفيدته من كورونا: لم استطع السيطرة على دموعي

علاقات و مجتمع

رد فعل عاطفي من الفنان الهندي أميتاب باتشان بعد نجاة زوجة ابنه آيشواريا راي وحفيدته آراذيا من كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، وشارك تعليقه مع جمهوره ومتابعيه عبر السوشيال ميديا.

"لم استطع ان امنع دموعي"، هكذا جاء رد فعله عقب جروج زوجته وابنتهما الصغيرة من المستشفى، وكتب أميتاب باتشاب عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "لم أستطع السيطرة على دموعي بعد علمي بشفاء إيشواريا زوجة ابني وإردريا حفيدتي.. يارب نعمك كثيرة لا تحصى".

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وتلقي أميتاب باتشان كثير من الدعم على تغريدته، وهنأه متابعيه بالشفاء، حيث دخلت آيشواريا راي وابنتها آراذيا البالغة من العمر 8، وهي حفيدة أميتاب باتشان المستشفى جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، ومكثا فيها لـ 10 أيام قبل أن تتحسن حالتهما.

يذكر أن الممثل الهندي أبهيشك باتشان أعلن تعافي زوجته وابنته، بعد أن أصيبا بكورونا في 12 يوليو، وتعيش الأسرة في مومباي بالهند واحد من أكثر المدن تضررا على مستوى العالم من فروس كورونا.