آخرهن نرمين الفقي.. صور فنانات من مرحلة الطفولة: "براءة السنين"

لايف ستايل

الجانب الآخر من حياة النجوم دوما هو الأكثر غموضا سواء خلف الأضواء أو مرحلة ما قبل الشهرة وأثناء الطفولة، وهو سبب انتشار صورة نرمين الفقي مؤخرا وهي طفلة مرتدية مايو بكيني، ولكن نرمين الفقي ليست الأولى، حيث تشارك بعض الفنانات صورهن من الطفولة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أو ينشرها أقاربهم وذويهم.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورتها وهي صغيرة مرتدية مايو بكيني، ضمن مجموعة من الصور عبر "إنستجرام"، لتوثق مراحل حياتها على البحر.

وتلقت نرمين الفقي تعليقات على صورها والتي كان من بينها "إيه ده دي بريئة براءة السنين"، و"قمر من وانتي صغيرة".

زينة

عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام"، شاركت الفنان زينة جمهورها ومتابعيها بصورة لها وهي طفلة بتسريحة "قطتين" الشهرة، مرتدية فستانا من اللون الأحمر وكتبت عليها "بابي زنزونة".

مي كساب

"وبين الماضي والحاضر، تمر الحياة، وما الحياة إلا شوية دروس"، تعليق كتبته الفنانة مي كساب عندما نشرت صورتها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وهي طفلة وهي كبيرة بنفس التسريحة.

Advertisements

كندة علوش

برفقة والدتها انتشرت صورة للفنانة كندة علوش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت الصورة كيف تغيرت ملامحها كثيرا.

شيري عادل

بشكل مستمر تشارك الفنانة شيري عادل جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من طفولتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

شيرين رضا

نشرت الفنانة شيرين رضا صورة لها من الطفولة في المصيف وظهرت فيها بنفس الملامح تقريبا.

ياسمين صبري

نشرت إحدى قريبات ياسمين صبري، صورة لها من طفولتها وهي في فرح.

وظهرت ياسمين صبري ببراءة شديدة، ولم تتغير ملامحها كثيرا.