الامارات | أمنيته الوحيدة تحققت.. رواد "التواصل الاجتماعي" ينعون "طبيب الغلابة"..

شكرا لقرائتكم خبر عن أمنيته الوحيدة تحققت.. رواد "التواصل الاجتماعي" ينعون "طبيب الغلابة".. والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالة من الحزن خيمت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان وفاة الدكتور محمد مشالي، المعروف باسم "طبيب الغلابة"، فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 82 عاما.

وأعرب مغردون عن حزنهم العميق لوفاة مشالي، مستذكرين العديد من المعلومات والمواقف التي تعكس انسانيته وطيبته، منها موقف رواه في السابق وكان سببا في أن يهب حياته كلها لمساعدة الفقراء والمحتاجين، عندما كان في بداية حياته وحضرت إليه سيدة ومعها طفل عمره 10 سنوات، مصاب بحروق شديدة، وعلم من والدته ان الطفل مصاب بالسكري وطلب منها ان تشتري له حقنة الانسولين ولكنها ردت بانها إذا اشترت الحقنة لن تستطيع شراء الطعام لأخوته، فقام بإشعال النار في نفسه.

تداول المغردون أمنية د.مشالي الوحيدة وهي أن يظل يعمل ويعالج المرضي حتى آخر حياته، مؤكدا: "المرضى غلابة ولازم أقف معاهم وأساعدهم طول ما حياتي فيها النفس وربنا بيعيني على خدمتهم ودعائهم لي هو الكنز الذي امتلكه طوال حياتي وعملي منذ تخرجي من كلية الطب البشري".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news