الامارات | "مشاهير السوشيال ميديا" ينسحبون بالجملة من "بوتيكات".. وأحلام تتعاطف وتثير الجدل

شكرا لقرائتكم خبر عن "مشاهير السوشيال ميديا" ينسحبون بالجملة من "بوتيكات".. وأحلام تتعاطف وتثير الجدل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مازالت أصداء قضية "غسيل الأموال" في الكويت تتفاعل، منذ إعلان النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي التحفظ على أموال 12 متهماً من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ومنعهم من السفر، ونشر قائمة تضم أسماء عدد من مشاهير "السوشيال ميديا" في الكويت، وردت أسمائهم في القضية.

وبينما سارع عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عبر حساباتهم الشخصية أمس، عن انسحابهم من شركة "بوتيكات"، بعد الإعلان عن تورط الشركة في القضية، من بينهم حصة الفلاسي، وتيم الفلاسي وغيرهما. قامت الشركة بإصدار بيان صحافي أعربت فيه عن استعدادها التام للتعاون مع النيابة العامة والقضاء الكويتي من أجل الوصول الى الحقيقة، وذكرت في البيان: نحن «بوتيكات» نعمل منذ 5 سنوات بالعلن وبكل شفافية ووضوح، ونفخر اننا وضعنا الكويت على خارطة التجارة الالكترونية، وكتبنا قصة نجاح لفتت انظار العالم اجمع بإدارة كويتية 100% قامت ببناء فريق عمل يصل الى 1000 موظف واكثر من 1500مورد وصنعنا محطة تربط الشركات الكويتية بالسوق الخارجي، نؤكد استعدادنا التام للتعاون مع النيابة العامة والقضاء الكويتي وكل الاجهزة الحكومية في الكويت للوصول الى حقيقة التحريات، كما نتفهم ضرورة التدقيق من قبل اجهزة الدولة ونؤيدها ولا نقبل بأن تكون الكويت مرتبطة بغسيل الاموال بل نحن اول من يرفض هذا الامر ونقف ضده.

وأضاف: "قامت «بوتيكات» وعلى مر 5 سنوات بتوصيل اكثر من 3 ملايين طلب لعملائنا في جميع دول الخليج. وعرض أكثر من 40 الف منتج من 1500 علامة تجارية والعديد منها مدرجة في اسواق عالمية وتخضع لقوانين ورقابة مالية صارمة. مشيرا إلى التزام الشركة بكل المعايير المحاسبية والمالية والرقابية بشكل مستمر ودائم من خلال كل تعاملاتها مع جميع الاطراف وايضا الالتزام بتقديم ميزانيات مدققة الى الجهات الرقابية في الكويت، حيث ان المدقق المالي من أعرق وأكبر شركات التدقيق في العالم والكويت".

وقامت الفنانة أحلام، التي تتعاون مع الشركة وتعرض منتجات مثل العطر الخاص بها، عبر منصات الشركة، بنشر البيان، وعلقت: "قانون الحياة هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأنا شغلي معاهم واضح واحترمه واحترم هذه الشركة الكبيرة التي أسست اسم كبير نفتخر به وأصبحت تنافس كبرى الشركات العالمية وهم بكل أمانة محترمين وواضحين ولا عمري لمست منهم أي شيء مش قانوني لا سمح الله، وقلبي معاهم لأني احسبهم أهلي وبيتي، وموقفي ثابت اليوم وكل يوم نعلن عن أشياء جديدة وراقية مع بوتيكات". معربة عن أملها في ان يرجع الحق لأصحابه، وفق ما كتبت، مؤكدة ثقتها في القضاء الكويتي النزيه.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع التعليق الذي كتبته، ودعاها عدد كبير منهم إلى الانسحاب من الشركة، أو عدم التعاطف معها وترك الأمر للقضاء، واعتبر البعض أن موقفها يدل على أصل طيب، وأن مالها حلال وليست مثل غيرها.

ولاقى هاشتاغ "غسيل أموال المشاهير"، الذي تم إطلاقه على موقع "تويتر" مشاركة واسعة من المغردين الذين أبدوا دهشتهم من الصعود الكبير لقيمة شركة "بوتيكات"، التي تأسست في عام 2015، متسألين عن ماهية المبيعات الخيالية التي يمكن أن تزيد من تقييم الشركة من 205 مليون دولار إلى 500 مليون دولار فقط في 7 شهور. واصفين أن انسحاب "المشاهير" منها مثل محاولة ركاب المركب للقفز منها قبل غرقها

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news