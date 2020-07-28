مسؤولون: لقاح مودرنا ضد كورونا قد يكون جاهزا نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مسؤولون أميركيون وآخرون من شركة "مودرنا"، أمس الاثنين، إن اللقاح الذي طورته الشركة الأميركية لمكافحة مرض كوفيد-19 يمكن أن يصبح جاهزاً للاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية العام.

يأتي هذا بعد أن أعلنت الشركة أن البدء بتجربة اللقاح على 30 ألف متطوع أثبت أنه آمن وفعّال، وهو ما يمثل آخر عقبة قبل حصول اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية، وفقا لما ذكره موقع "العربية".

وتعتبر هذه التجربة أول دراسة من نوعها في مرحلة متقدمة في إطار برنامج الإدارة الأميركية للإسراع بوضع تدابير ضد فيروس كورونا المستجد.

ويزيد هذا الإعلان الأمل في أن يسهم لقاح فعّال في القضاء على الوباء. وقد ارتفع سهم شركة "مودرنا" بنسبة 7.5% بعد إعلانها هذا.

وحصلت شركة "مودرنا"، التي لم تنتج لقاحاً من قبل، على نحو مليار دولار من الحكومة الأميركية التي تسهم في تمويل العديد من الأبحاث حول اللقاحات، وذلك ضمن برنامجها "أوبيريشن وارب سبيد".

ويخضع أكثر من 150 لقاحاً مرشحاً لفيروس كورونا حالياً لمراحل مختلفة من التطوير، ومن بينها نحو 24 لقاحاً تخضع لتجارب على البشر حالياً.

وتجري شركتا "فايزر" و"جونسون آند جونسون" تجارب سريرية متقدمة هذا الشهر للقاحاتها المرشحة لمواجهة كورونا، بينما ذكرت شركة "أسترا زينيكا" البريطانية لصناعة الأدوية أنها ستبدأ تجارب أميركية على نطاق واسع هذا الصيف على لقاحها الذي يخضع للتطوير بالتعاون مع باحثين من جامعة أكسفورد.

وتعمل شركات صنع الدواء على زيادة الإنتاج في وقت تجرى فيه التجارب للاستجابة في أقرب وقت ممكن لمواجهة الفيروس الذي لا يزال ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.

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وحصد مرض كوفيد-19 أرواح ما يقرب من 650 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وعصف بالاقتصادات.

وقال فرانسيس كولينز مدير "المعاهد الوطنية للصحة" في الولايات المتحدة للصحافيين، إنه يمكن أن يكون لدى شركة "مودرنا" عشرات الملايين من الجرعات الجاهزة إذا ما اعتبر اللقاح آمناً وفعالاً.

من جهته، قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا"، إن الشركة تعمل على تسليم نحو 500 مليون جرعة من اللقاح حال المواقفة عليه، وقد تصل إلى مليار جرعة سنوياً بدءا من عام 2021.

وسوف تحدد تجربة المرحلة الأخيرة لتقييم سلامة لقاح "مودرنا" الذي يحمل اسم "ام. آر. ان. إيه. 1273" ما إذا كان بإمكانه أن يمنع ظهور أعراض كوفيد-19 بعد جرعتين.

وقال أنتوني فاوتشي، المسؤول الكبير بقطاع الصحة الأميركي، إن التجربة قد تظهر نتائجها بحلول نوفمبر /تشرين الثاني المقبل أو حتى قبل ذلك.

وكانت نتائج دراسة صغيرة أجريت في مراحل أولية ونشرت نتائجها في وقت مبكر هذا الشهر، قد أظهرت أن المتطوعين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح أصبحت لديهم مستويات من الأجسام المضادة التي تقضي على الفيروس تفوق معدلات تلك التي جرى رصدها لدى أناس تعافوا من المرض.

وذكرت "شبكة الوقاية من مرض كوفيد-19"، وهي برنامج تموله الحكومة الأميركية وضعته "المعاهد الوطنية للصحة"، أنها تخطط لتجربة سريرية واسعة النطاق للقاح المرشح للقضاء على كوفيد-19 مع ما لا يقل عن 30 ألف مشارك كل شهر خلال فصل الخريف.

الكيورد: فيروس كورونا- لقاح فيروس كورونا- لقاح مودرنا ضد كورونا- كوفيد 19.