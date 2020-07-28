5 طرق بسيطة تخلص من دهون البشرة في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: تظهر مشاكل البشرة الدهنية خلال فصل الصيف، وخاصة مع تزايد الحرارة ونسبة الرطوبة في الجو، ولذا تبحث الكثير من الفتيات عن الحل لهذه المشكلة، إذ تحجب البشرة دهنية المسام مما يؤدي إلى ظهور البثور وحب الشباب.

لذا أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا أونلاين"، خمس نصائح للوقاية من الزيوت والدهون التي قد تتراكم عليها جراء الظروف الجوية:

تجنب وضع الكثير من المكياج

إحدى أفضل الطرق للحفاظ على نظافة بشرتك هي تجنب استخدام الكثير من مستحضرات التجميل. المكياج الثقيل يمكن أن يسد المسام ويؤدي إلى زيادة إنتاج الدهون. امنحي بشرتك فرصة للتنفس، والتزمي بالمنتجات الخفيفة عند الحاجة فقط، وفق ما نقل "24" الإماراتي.

استخدام الورق النشاف

ينصح بالاحتفاظ بمناديل ورقية خاصة في الحقيبة لتجفيف الوجه عند التعرق والزيوت التي قد تنشأ على الوجه خلال الطقس الحار.

غسل الوجه

غسل وجهك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم هي واحدة من أفضل عادات العناية بالبشرة التي يجب اتباعها خلال هذا الطقس.

تغيير منتجات العناية بالبشرة

خلال هذا الموسم، استبدلي منتجات العناية بالبشرة، بمنتجات تناسب نوع البشرة الدهنية. يمكنك استبدال غسول الوجه المغذي بمنتج لتنظيف البشرة. وبالنسبة للكريمات، يمكنك استخدام الماء والكريمات الهلامية.

أقنعة البشرة

إذا شعرت بأن بشرتك أصبحت دهنية أكثر من المعتاد، يمكنك استخدام أقنعة الطين التي تكافح الزيوت والدهون الزائدة، وتحافظ على بشرة نضرة.

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