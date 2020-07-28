قبل عيد الأضحى.. 4 طرق لتحضير الكبدة في المنزل

مطبخ

أيام معدودات تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وسط بحث ربات البيوت عن طرق متنوعة لإعداد اللحوم وطهيها في المنزل، خاصة الكبدة، التي تتمتع بشعبية كبيرة بين الأسر العربية.

رصد "هن"، طرق مختلفة لتحضير الكبدة، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

كبدة مشوية

وفيما يلي خطوات تحضير الكبدة، على طريقة الشيف الشربيني، قدمها في برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة".

مقادير الكبدة المشوية

ثوم

خل

عصير ليمون

زيت زيتون

ملح

فلفل

طريقة تحضير الكبدة المشوية

- يتم تتبيل الكبدة بالثوم والخل وعصير الليمون وملح وفلفل.

- على شواية مدهونة بالزيت ضعي الشرائح وقلبيها حتى تنضج.

كبدة بدبس الرمان

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة تحضير كبدة بدبس الرمان، عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك".

مقادير الكبدة بدبس الرمان

كبدة

دبس رمان

بصل

فلفل رومي

فلفل حار

سمنة

سماق

ملح

فلفل أسود

بقدونس

طريقة تحضير الكبدة بدبس الرمان

- يشوح البصل في السمن على النار مع الملح والفلفل الأسود، ثم يضاف الفلفل الرومي والحار.

- تخلط الكبدة بدبس الرمان والسماق والملح والفلفل الأسود، ويفضل أن تترك مغطاة في الثلاجة.

- يضاف خليط الكبد إلى خليط البصل وتقلب حتى تمام النضج ثم تقدم مزينة بالبقدونس.

Advertisements

الكبدة المقلية

وفيما يلي خطوات تحضير الكبدة المقلية على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

مقادير الكبدة المقلية

شرائح كبدة

ردة

ثوم

عصير ليمون

كمون ناعم

ملح

زيت

طريقة تحضير الكبدة المقلية

- تتبل الكبدة بعصير الليمون والثوم والكمون والملح.

- يفضل تركها في التتبيلة لمدة ساعة في الثلاجة أو أكثر.

- تقلب الكبدة في الردة ثم تقلى في الزيت.

كبدة إسكندراني

خطوات سهلة، لتحضير الكبدة الإسكندراني، على طريقة الشيف أميرة شنب، في برنامجها "أميرة في المطبخ".

مقادير الكبدة الإسكندراني

نصف كيلو كبدة

جرجير

عيش بلدي

ملح

فلفل أسود

فلفل أحمر حار

فلفل أخضر

خل

ثوم مفروم

زيت

عصير ليمون

كوب طحينة

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني

- تخلط الطحينة والبقدونس والفلفل الأحمر الحار وعصير الليمون والثوم والخل ثم تفرم.

- يُضاف الخليط على الكبدة ويتم رفعهم على النار.

- تُقلب حتى تنضج الكبدة ثم تُقدم في الخبز البلدي.