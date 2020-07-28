"اتكتب لهم عمر جديد".. نجاة الصغيرة في عمارة الزمالك وأصالة وبسمة وهبة على الشاطئ

علاقات و مجتمع

"اتكتب لهم عمر جديد" ربما هو المثل الذي ينطبق على حالة 3 فنانات كتبت لهن النجاة والعودة للحياة من جديد، بعد حوادث تعرضن لها كادت أن تودي بحياتهن، عايشن لحظات الموت وصارعن من أجل البقاء ليقف القدر في صفوفهن في ليلة صادمة عاشها الوسط الفني.

نجاة الصغيرة تنجو من تصدع عمارتها

في أحد أحياء منطقة الزمالك، وتحديدًا في عمارة الطرابيشي، التي شهدت التصدع بسبب التصاقها الشديد بعمارة الشربتلي، العقار المتضرر من أعمال حفر المترو في الزمالك.

حالة من الفزع والهلع عاشها سكان العمارة العتيقة من بينهم الفنانة نجاة الصغيرة، التي ظهرت للمرة الأولى عقب اختفائها منذ إعلانها اعتزال التمثيل والغناء في العام 2002.

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طيلة 6 سنوات جلست "نجاة" أسفل عقارها على أمل العودة إليه مرة أخرى، لكن دون جدوى، إذ جاء ابنها "وليد" ليأخذها للعيش معه في منزله بالمعادي لحين عودتها إلى منزلها.

وظهرت "نجاة" وهي تخفي وجهها لتبتعد عن أعين المارة وكاميرات وسائل الإعلام، رافضة الإدلاء بأي أحاديث كما أنها لم تفصح عن هويتها الحقيقية، وعلمت "الوطن" من مصادرها أن الفنانة الكبيرة قررت ارتداء نقاب أو قطعة من القماش على وجهها منذ ما يقرب أربع سنوات وذلك من أجل عدم تعرف الناس عليها، خاصة بعد أن تغير شكلها بسبب التقدم فى العمر.

نجاة أصالة وبسمة وهبة من الغرق في البحر

الليلة ذاتها، شهدت حادثا آخر تعرضت له الإعلامية بسمة وهبة التي كانت برفقة الفنانة السورية أصالة، أثناء رحلة بـ"الجيت سكي" في البحر، ونشرت "وهبة" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، كاشفة عن تفاصيل الواقعة.

"أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة" هكذا علقت "وهبة" على مقطع الفيديو، لتكشف عن تفاصيل الحادث قائلة: "أصالة كانت سايقة الچيت سكي بسرعة واصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت فى القاع.. وأصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني أنا فوقت لقيت نفسي في مركب ناس طيبين ووشوش حواليا كل واحد بيحاول ينقذني من المية اللي دخلت جسمي وأنا فاقدة الوعي ومن النبض ودقات القلب والدم اللي كان طالع من الجروح اللي في رجلي".

وتابعت "وهبة" في تفاصيل الواقعة: "شكراً يا حبيبي يا رب يا رحمن رحيم بعبادك شكرًا أصالة أنك صممتي تنقذيني وبالفعل أنقذتيني بشهامتك ودايمًا بتثبتيلي أنك جدعة وأصيلة وشكرًا للولاد اللي أنقذوني بالمركب وكانوا في قمة الأخلاق والجدعنة وشكراً لـ علي البحار.. وجدعنتك دي مش غريبة على أهل الإسكندرية الحمد لله 100 مرة ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم".