الامارات | لهذه الأسباب.. لا تدع طفلك يجلس بالقرب من شاشة التلفزيون!

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شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. لا تدع طفلك يجلس بالقرب من شاشة التلفزيون! والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن جلوس الطفل بالقرب من شاشة التلفزيون قد يتسبب على المدى البعيد في الإصابة بقِصر النظر.
وأوضحت الرابطة أنه على الرغم من أن قِصر النظر يرتبط بالجينات في المقام الأول، إلا أن الجلوس بالقرب من شاشات التلفزيون يؤثر على العين بالسلب على المدى الطويل، كما أنه يتسبب في إجهادها على المدى القصير.
وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي جلوس الطفل بالقرب من شاشة التلفزيون أيضاً إلى الإصابة بالصداع، وجفاف العين وإرهاقها.
ولتجنب هذه المشاكل ينبغي أن يجلس الطفل على مسافة مناسبة من شاشة التلفزيون.
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