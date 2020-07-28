المايوه اللامع موضة صيف 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل المايوه اللامع أحدث صيحات الموضة في صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة شاطئية ساحرة تنطق بالأناقة والفخامة من ناحية ويشيع أجواء البهجة والروح الإيجابية للهرب من كآبة كورونا من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "Elle" أن المايوه يأتي هذا الموسم مصنوعا من خيوط اللوريكس واللاميه اللامعة، والتي تتلألأ في ضوء الشمس لتجعل المرأة محطا للأنظار على الشاطئ.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن هذا الاتجاه يسري على البكيني والمايوه أحادي القطعة على حد سواء، مشيرة إلى إمكانية ارتداء المايوه أحادي القطعة كبديل للتوب مع شورت جينز أو تنورة قصيرة.

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