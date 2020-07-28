مودة بنت الأغنياء وحنين ابنة الموظف.. اختلفا اجتماعيا وجمعهما السجن

علاقات و مجتمع

أسدلت المحكمة، الستار على قضية المتهمتين حنين حسام، ومودة الأدهم، بعدما عاقبتهما بالحبس لمدة سنتين وغرمت كل منهما 300 ألف جنيه، في القضية، كما شمل الحكم، معاقبة 3 متهمين آخرين، بذات العقوبة.

عدة أشهر متتالية، وقضية فتيات التيك توك في بلاط المحاكم بين التأجيلات والتجديدات، حتى وصلن اليوم إلى سجن القناطر، لتنفيذ حكم حبسهما، وخضعت المتهمتان لقياس درجة الحرارة، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، كما تسلمتا ملابس الحبس، ومن المقرر إيداعهما عنبر المحكوم عليهن.

حنين ومودة التي تشاركا في نفس التُهم رغم اختلافهما اجتماعيًا وماديًا، إلى أن جمعتهما جرائم واحدة.

"مودة" التي أثبتت التحريات أن والدها من طبقة غنية، وكان أهداها سيارة رغم تركها لمنزله منذ عدة سنوات، بينما "حنين" ابنة الموظف التي تقطن إحدى المناطق الشعبية في منطقة شبرا، ذهبتا بأقدامهما لعالم التيك توك، ومن ثم الوكالات الربحية، حتى واجهتا اتهامات ألقت بهما للسجن في النهاية.

ويرصد "هُن" ملامح من الحياة الاجتماعية للثنائي.

حنين حسام

طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة.

تبلغ من العمر 20 عامًا، حيث إنها من مواليد عام 2000.

دخلت عالم الفيديوهات على التيك توك منذ أكثر من 3 سنوات.

والدها موظف من الطبقة المتوسطة - بحسب أحاديث الجيران عنه.

لا تتحرك من منزلها سوى بسيارات "أوبر" وليس لديها اختلاط بالجيران حتى أن الأغلب لا يعرفها، وفقًا لما ذكره أحد جيران الفتاة، الذي يمتلك محل "تصليح أدوات منزلية" أمام منزلها، لـ"هُن".

تسكن في إحدى المناطق الشعبية بمنطقة شبرا.

يتابعها 5.5 مليون شخص، على تطبيق لايكي، و 1.2 مليون شخص على الإنستجرام.

تمتلك هاتفي محمول، الأول ماركة Iphone xr أحمر اللون في أسود، وآخر Iphone روز اللون، ولاب توب ماركة Ienovo، فضي اللون.

تسلمت تحويلات من القائمين على تطبيق لايكي، بـ 3600 دولار.

تستخدم تلك الأموال في شراء الملابس والهواتف المحمولة، خاصة الآيفون، وأجهزة لاب توب.

استغلت ظروف جائحة "كورونا"، ودعت الفتيات، للاشتراك في وكالة أسستها على تطبيق Llkee، ليلتقينّ فيها بالشباب، عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب حواري خلال فترة العزل، مقابل حصولهنّ على أموال.

تنشر عبر الوكالة فيديوهات ترقص فيها وتغني وبرفقتها أخريات، فضلًا عن تحدثها بطريقة مثيرة.

نشرت من قبل مقطع صوتي مدته 7 دقائق لممارسة جنسية بين شاب وفتاة، كما نشرت مقطع يرصد خلافها مع يوتيوبر آخر، وتبادلا خلاله الاتهامات الجنسية والشتائم الإباحية.

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تطلق على نفسها لقب "هرم مصر الرابع".

لديها الكثير من الأفلام والصور المثيرة على العديد من شبكات التواصل الاجتماعي.

ووقعت المتهمة في قبضة الأمن، يوم 20 أبريل 2020، بشارع المقسي بالساحل حيث اصطحبتها قوات الأمن لديوان الإدارة، وواجهتها بما أسفرت عنه التحريات.

جانب من حياة مودة الأدهم

- تبلغ من العمر 22 عاما، وهي طالبة.

- ولدت وتربت في مرسى مطروح ولها 4 أخوات شباب غير أشقاء بالإضافة إلى أخت.

- مستقلة عن أهلها في مرسى مطروح منذ 3 سنوات.

- والدها هو فتحي رشاد محمد الأدهم.

- بدأت شهرتها بمشاركتها في ميس إيجيبت وكانت تبلغ من العمر 17 عاما.

- حصلت على لقب ملكة جمال المراهقات في نهاية المسابقة وبدأت شهرتها.

- شهرتها على "السوشيال ميديا"، كانت منذ 4 سنوات.

- نفت تماما وجود حساب لها على لايكي، وإنما أكونتاتها الموثقة هي على "إنستجرام"، و"تيك توك" والذي كان "ميوزكلي" سابقا.

- قالت إن صورها العارية مهربة من هاتفها المحمول، وهي لم تنشرها أو ترسلها لأحد وحررت محضرا بسرقتها من هاتفها عام 2015.

- تمتلك سيارة مرسيدس بقيمة 780 ألف جنيها، وشقة قيمتها مليون و200 ألف جنيه في مدينتي.

- قالت مودة إن والدها يمتلك أراض زراعية بكوم حمادة وعمارة واحدة في كوم حمادة وأخرى في مرسى مطروح وهي إرث عن والدته.

- قالت إن السيارة إهداء لها من والدها في عيد ميلادها لأنه يمتلك بيوتا وأراض زراعية.

- قالت مودة الأدهم إن سيارتها وممتلكاتها حصلت عليها من والدها ومن موقع "يوتيوب" ومن مشاركتها إيناس النجار في صالون تجميل بنسبة 20%.

- لمودة الأدهم على التيك توك 3 ملايين و100 ألف متابع والإنستجرام مليون و600 ألف واليوتيوب 300 ألف.

- نفت كافة التهم التي وجهت إليها بتعديها على القيم الأسرية والمجتمعية.

حنين ومودة ارتكبا نفس الجرائم

وعلى الرغم من اختلاف الحياة الاجتماعية والأسرية بين المتهمتين، إلا أن النيابة وجهت لهن تُهم واحدة، وهي:

جرائم التعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري

إنشاء وإدارة حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة

حيازة أحدهم برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات، أو مسوغ من الواقع أو القانون؛ بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وإعانته إحدى الفتاتين على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، وإخفائه أدلة للجريمة، ونشره أمورًا من شأنها التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.