بينهن شيرين وياسمين صبري ونجلاء بدر.. فنانات تألقن باللون الأزرق

لايف ستايل

خطفت الفنانة شيرين الأنظار إليها في جلسة التصوير، ظهرت خلالها وهي مرتدية فستانا أزرق طويلا وفضفاضا على أحد شواطئ البحار خلال قضائها إجازة العطلة الصيفية.

وبدت الفنانة شيرين بحيوية ونشاط، كما أظهرت الصور اللياقة البدنية التي تتمتع بها.

ويعتبر اللون الأزرق، هو سمة مشتركة بين عدد من الفنانات تألقن بارتدائه، ويرصد "هن"، فنانات تألقن بفساتين باللون الأزرق.

ياسمين صبري

عبر حسابها الرسمي شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صورتها بفستان يحمل اللون الأزرق.

وتميز الفستان، بأنه طويل ذو كتف واحد، كما أنه ذو فتحة من الأسفل.

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نجلاء بدر

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، جلسة تصوير خضعت لها تحت عنوان "صوت الألوان".

وتألقت نجلاء بدر، في جلسة التصوير وهي مرتدية فستان يحمل اللون الأزرق، وتميز ببساطته يخلو من أي تطريز أو نقوشات.

سمية الخشاب

كانت الفنانة سمية الخشاب من الفنانات اللائي تألقن أيضًا باللون الأزرق، إذ خضعت قبل ذلك لجلسة تصوير، وظهرت خلالها مرتدية خلاله "جامبسوت" أزرق، ذو حزام أسود، وتركت شعرها منسدلًا.

ملك قورة

وفي وقت سابق، خضعت قبل الفنانة ملك قورة لجلسة تصوير جديدة، ونشرت عددًا من الصور عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "قورة" خلال الجلسة، مرتدية جاكيت جلد أنيق أزرق، وارتدت حذاءً "بمبي"، وتركت شعرها منسدلًا، مرتدية نظارة شمسية جعلتها تبدو أكثر جمالًا ورقة.