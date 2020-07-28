كتب: هن - 06:38 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020

قدمت الشيف غادة جميل طريقة عمل أرز بالكبد والكلاوي، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل أرز بالكبد والكلاوي أرز بسمتي مطهو كبد كلاوي بصل ثوم مرقة زبدة بهارات كزبرة جافة فلفل حار فلفل ألوان Advertisements خل عصير ليمون كمون ملح وفلفل ورق لورا حبهان مستكة طريقة عمل أرز بالكبد والكلاوي في الكبة يضرب الفلفل الألوان والفلفل الحار وقليل من الزيت والثوم للحصول على صوص الفلفل يكرمل البصل في الزبدة مع ملح وفلفل وبهارات تشوح الكبد والكلاوي مع بصل وثوم وبهارات وكزبرة جافة وخل وعصير ليمون والكمون وملح وفلفل وورق لورا وحبهان ومستكة في وعاء التقديم يقدم الأرز ويضاف له البصل والفلفل الألوان ويخلط ثم تضاف الكبد والكلاوي ويقدم ساخنا

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