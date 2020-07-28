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طريقة عمل أرز بالكبد والكلاوي

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كتب: هن -

06:38 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020

أرز بالكبد والكلاوي

قدمت الشيف غادة جميل طريقة عمل أرز بالكبد والكلاوي، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة.

مقادير عمل أرز بالكبد والكلاوي

أرز بسمتي  مطهو

كبد 

كلاوي 

بصل 

ثوم 

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مرقة 

زبدة 

بهارات 

كزبرة جافة 

فلفل حار 

فلفل ألوان 

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خل 

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عصير ليمون 

كمون 

ملح وفلفل 

ورق لورا 

حبهان 

مستكة 

طريقة عمل أرز بالكبد والكلاوي

في الكبة يضرب الفلفل الألوان والفلفل الحار وقليل من الزيت والثوم للحصول على صوص الفلفل

يكرمل البصل في الزبدة مع ملح وفلفل وبهارات

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تشوح الكبد والكلاوي مع بصل وثوم وبهارات وكزبرة جافة وخل وعصير ليمون والكمون وملح وفلفل وورق لورا وحبهان ومستكة

في وعاء التقديم يقدم الأرز ويضاف له البصل والفلفل الألوان ويخلط

ثم تضاف الكبد والكلاوي

ويقدم ساخنا

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