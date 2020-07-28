كتب: هن - 05:42 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020

مشروب الزبادي بالفراولة صحي ومغذي خاصة للأطفال، ولطعمه الحلو قبول شديد لدى الاطفال، ولكن المواد الحافظة تسبب أضرار كذلك، يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل زبادو فراولة في البيت بتكاليف بسيطة ودون مواد حافظة. المقادير كوب فراولة مثلجة. 2 علبة زبادي. سكر. فراولة كاملة للتزيين. Advertisements للدايت: استخدمي زبادي لايت وسكر دايت. طريقة عمل زبادو فراولة يوضع الزبادي والفراولة في الخلاط الكهربائي. يخلط حتى تتجانس المكونات كلها سويا. يضاف السكر لخليط الزبادي والراولة، ويخلط مرة أخرى. يمكن إضافة ثلج مجروش، ويقدم باردا بعد تزيينه بالفراولة الكاملة.

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