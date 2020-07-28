إجازة عيد الأضحى في زمن كورونا.. أمهات: بلاش مصايف أضمن

ماما

أيام قليلة تفصلنا عن إجازة عيد الأضحى المبارك التي ينتظرها الكثيرون للسفر وقضاء إجازة صيفية، ولكن يأتى العيد هذا العام في ظروف مختلفة، مع انتشار جائحة كورونا التي أثرت على مختلف الأنشطة في البلاد، حيث اختلفت خطط الأمهات عن كيفية قضاء إجازة العيد هذا العام.

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الأمهات: بلاش شواطئ في العيد أضمن

رفعت الأمهات شعار "بلاش مصايف وقت كورونا"، خوفا من انتشار الفيروسات، وفضلن قضاء اجازة العيد هذا العام بشكل مختلف حفاظًا على أبنائهم من الفيروس اللعين.

تقول ريم طارق، ربة منزل وأم لثلاث أبناء بمراحل تعليمية مختلفة، "كل سنة بنسافر مصيف في العيد لكن السنة دي الوضع مختلف فضلنا الخروج في محيط المنطقة خوفا من فيروس كورونا".

وأضافت أثناء حديثها لـ "هُن"، أن اعتياد الجلوس بالمنزل شهورا تحول إلى سلوك يومي، حرصا على سلامة أفراد المنزل، "الفسح ممكن تتعوض لكن الصحة لا"، وفضلت الجلوس بالمنزل خوفا مع عائلتها في العيد تجنبا للتجمعات.

بسمة: حالات كورونا بتقل لكن الخوف لسه موجود

لم تختلف وجهة نظر بسمة زايد، أم لطفلين بالمرحلة الابتدائية والاعدادية، التي فضلت قضاء العيد بعيدا عن التجمعات وأماكن الزحام، "رغم أن حالات الإصابة بكورونا بتقل، لكن الخوف لسه موجود علشان كده قررت مع أسرتى أننا منسافرش زي كل سنة، خوفا من فيروس كورونا والتواجد في أماكن التجمعات"، متابعة: أنه في حال ضرورة السفر لازم ياخدوا إجراءاتهم بإحضار ملاءات السرير الشخصية وعند لمس الأسطح المختلفة يجب تعقيم اليد وغسلها بالماء والصابون، والإكثار من تناول الأطعمة التي تعمل على زيادة المناعة".